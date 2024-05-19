「幫你保管給5萬」高雄男寄出提款卡　後悔急衝警局報案

▲網友在臉書PO文指自己疑似遭到詐騙。（圖／翻攝自臉書社團靠北7-11）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名男子在網路PO文指出，遇到疑似詐騙集團跟他誆稱「只要寄出提款卡就會給5萬」，還簽訂保管合約書證明自己是正當公司，男子後來寄出5張提款卡後，驚覺可能被騙，趕緊衝到警局報案，警方揭發這就是詐騙集團騙取帳戶的新手法，並已扣下該名男子寄出的包裹，避免提款卡落入詐團手中。

這名男子在臉書社團「靠北7-11」上PO文指出，「想問一下對方跟我說把提款卡寄過去會拿5萬給我，且對方跟我保證絕對合法，我最後就相信把卡寄出去了！想問一下大家這應該不會卡到刑事案件吧！對方還傳物品保管契約書給我證明是合法公司，我本來想說寄一張就好對方要求我5張全寄才要受理，所以我只好5張提款卡全寄了！」

網友看到貼文直指這就是詐騙集團的手法，狂酸他「總是有人的教育程度配得上他受的苦難」、「在台灣讀書真的犯法了是吧」、「為什麼到現在還有人會信這個」。

PO文的網友驚覺可能被騙，趕緊前往前鎮分局報案，轄區左營分局文自派出所也派員前往超商埋伏，看能不能抓到詐騙集團的成員，但由於報案人在網路發文，警方研判詐團不會前去取貨，因此已經扣下這個包裹，將通知當事人來取回。

警方提醒民眾這是詐騙集團手法，變成詐騙轉帳戶，不要貪一時財，變成詐團幫凶。