　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市警疑包庇色情業者　意外爆出「女兒在色情按摩店內工作」

▲台北市松山警分局外觀。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市松山警分局。（圖／記者張君豪攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

警局督察室接獲檢舉案件，松山警分局58歲劉姓巡官涉嫌從2009年至今包庇中山區7家賭博電玩、酒店業者非法營業並收取賄賂，其中兩間店的業者是北市議會副議長葉林傳的張姓、林姓(江野)2名服務處主任。沒想到，被包庇的一間色情護膚店，其中一名員工竟是劉姓巡官的女兒，目前父女都在偵訊中。

台北市警局表示，有檢舉指控劉員與中山區特定色情業者有接觸，檢調懷疑議員主任勾串警員包庇特定色情業者，經北市警局自清自檢報請北檢指揮偵辦。

檢調調查發現，劉姓巡官原在中山分局中山二派出所擔任巡佐，因此認識轄區內的電子遊藝場、按摩店、養生館、酒店等特種行業業者。業者和張姓、林姓2名葉林傳的服務處主任，為了避免賭博、性交易犯行被查獲，從2009年開始行賄劉員。初步了解，涉案7家業者分別按月行賄的金額，從數萬元到數十萬元不等。

檢察官鄭少珏15日指揮調查局北機戰、內政部警政署政風室、台北市警局兵分70路，搜索劉員在松山分局行政組的辦公座位，及張姓、林姓2人的住居所等地，共約談36人到案，並查扣相關人員手機、業者帳冊等證物，全案朝《刑法》賭博、公務員包庇性交易，《貪污治罪條例》違背職務行、收賄等罪嫌方向偵辦，不排除還有其他警員涉案。

松山分局表示，劉姓巡官在2021年10月調任松山分局服務，劉員在2022年2月因病住院開始請假，直到同年11月銷假上班。因身體健康不佳，僅負責噪音、動保、環衛等陳情業務。15日上午8時許，調查局及警政署政風室人員至松山分局行政組劉員個人座位執行搜索。

據《三立新聞》報導，檢方15日搜索被包庇的色情按摩店時，意外發現一名女子竟是劉員的女兒，全案也朝妨害風化罪方向偵辦。松山分局同仁聽聞消息後震驚不已，大家一直以為劉男的女兒是護理師，沒想到竟在提供半套服務的護膚店工作。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
騎車婦撞「1600萬限量法拉利」被求償百萬　判決大逆轉
今晨13.3℃！白天飆34度　下週第3波「梅雨滯留鋒」報到
行刺畫面曝！斯洛伐克總理身中5槍命危　兇嫌身分起底
快訊／悶殺親生小姊弟！中和狠媽凌晨「羈押禁見」獲准
美4月CPI降溫！美股創新高「道瓊收紅」349點　台積電AD

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林森錢櫃6死惡火練台生無罪　劉承武：有錢判生無錢判死

騎車婦撞「1600萬限量法拉利」被求償百萬　判決大逆轉

快訊／悶殺親生小姊弟！中和狠媽凌晨遭裁定「羈押禁見」獲准

陳水扁有望特赦　吳淑珍仍有多案審理中！陳致中夫婦已無案一身輕

陳水扁4件定讞弊案「有望特赦」免刑　仍有4案停止審理中

快訊／松山警包庇賭色15年　張翰明、員警女兒夜赴北檢複訊

單親媽摩鐵吸毒悶殺兒女！高大成推測「共犯機率低」

彰化爆校園霸凌！學童遭毆「怕到不敢上學」　學校出手了

北市警疑包庇色情業者　意外爆出「女兒在色情按摩店內工作」

快訊／摩鐵喝酒吸毒「悶殺親生兒女」　狠母遭聲押禁見

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

小姊弟睡夢中遭下狠手　死前掙扎母手全是抓傷

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

跑車沒油卡國道「怕被拖壞」　女駕駛拗警幫送油盧半小時

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

林森錢櫃6死惡火練台生無罪　劉承武：有錢判生無錢判死

騎車婦撞「1600萬限量法拉利」被求償百萬　判決大逆轉

快訊／悶殺親生小姊弟！中和狠媽凌晨遭裁定「羈押禁見」獲准

陳水扁有望特赦　吳淑珍仍有多案審理中！陳致中夫婦已無案一身輕

陳水扁4件定讞弊案「有望特赦」免刑　仍有4案停止審理中

快訊／松山警包庇賭色15年　張翰明、員警女兒夜赴北檢複訊

單親媽摩鐵吸毒悶殺兒女！高大成推測「共犯機率低」

彰化爆校園霸凌！學童遭毆「怕到不敢上學」　學校出手了

北市警疑包庇色情業者　意外爆出「女兒在色情按摩店內工作」

快訊／摩鐵喝酒吸毒「悶殺親生兒女」　狠母遭聲押禁見

夏季必備「神級底妝」新品！韓國狂賣的BB霧光氣墊、超萌棉花糖粉撲

周潤發太平山跑步「大腿冒出2腫包」　網憂1病症纏身！

快訊／顧婕驚傳癌細胞擴散　存活率下修她正面迎戰

最愛斤斤計較星座Top 3 ！第一名不可能吃虧　默默記仇等著回擊

英巡邏艦今年曾低調穿越台海　英防相再提航行自由

斯洛伐克總理身中5槍！　副總理傳好消息：相信他會活下來

金智媛超甜同框金秀賢「唇膏色號」最多人問！自帶清透感　偽素顏擦也美

日媒：沖繩回歸日本52週年　政府加強防衛防台灣有事

林森錢櫃6死惡火練台生無罪　劉承武：有錢判生無錢判死

行刺畫面曝！斯洛伐克總理身中5槍命危　兇嫌身分起底

陸三寶彎道逆向超車　2女遭猛撞噴飛1昏迷

社會熱門新聞

驚悚畫面曝！垃圾車0煞車撞進聯結車

即／警包庇賭色案　張翰明、劉員女兒北檢複訊

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

即／悶殺親生小姊弟！中和狠媽遭羈押禁見

北市警疑包庇色情業者　爆女兒在色情按摩店工作

露營區老闆打死員工家屬痛批泯滅人性

陳水扁有望特赦！吳淑珍仍有多案在身

彰化學童遭毆怕到不敢上學！學校出手了

黑幫吸收越南妹創「月陽會」　色誘男大生勒索25萬

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

Toyz明蹲牢　超哥有話對他說！

更多熱門

相關新聞

北市警涉包庇賭色15年　副議長2主任也涉案

北市警涉包庇賭色15年　副議長2主任也涉案

台北市警局劉姓巡官涉嫌從2009年至今，長期包庇中山區7家賭博電玩、酒店業者非法營業，藉此按月收取數萬元到數十萬元不等賄賂，台北市議會副議長葉林傳的張姓、林姓(江野)2名服務處主任也涉案，台北地檢署15日指揮警調單位發動70路大搜索，依違背職務行收賄等罪嫌約談36人，正擴大清查是否有其他警察涉案。

高雄警淪賭博網站代理商！2大過免職

高雄警淪賭博網站代理商！2大過免職

即／高雄劣警當賭博網站代理商　法院裁定羈押

即／高雄劣警當賭博網站代理商　法院裁定羈押

警涉嫌包庇色情　副議長助理遭約談

警涉嫌包庇色情　副議長助理遭約談

民眾拾獲皮夾　北市警摸走470元

民眾拾獲皮夾　北市警摸走470元

關鍵字：

警局包庇賭博貪污色情

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz自爆與篠崎泫　對於婚訊他這麼說

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

即／斯洛伐克總理遭槍擊！緊急送醫

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

Toyz最後直播眼淚潰堤哭到說不出話

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

OL獻身客戶換工程！自豪喊：幫公司賺錢

斯洛伐克總理遇刺直升機搶救！府辦：生命垂危

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

靠15元麵包爆紅！最後一間「淺草麵包」將收攤

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

驚悚畫面曝！垃圾車0煞車撞進聯結車

即／警包庇賭色案　張翰明、劉員女兒北檢複訊

陳慕義北影入圍槓龜！開砲嗆大會

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面