北市警疑包庇色情業者　意外爆出「女兒在色情按摩店內工作」

▲台北市松山警分局。（圖／記者張君豪攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

警局督察室接獲檢舉案件，松山警分局58歲劉姓巡官涉嫌從2009年至今包庇中山區7家賭博電玩、酒店業者非法營業並收取賄賂，其中兩間店的業者是北市議會副議長葉林傳的張姓、林姓(江野)2名服務處主任。沒想到，被包庇的一間色情護膚店，其中一名員工竟是劉姓巡官的女兒，目前父女都在偵訊中。

台北市警局表示，有檢舉指控劉員與中山區特定色情業者有接觸，檢調懷疑議員主任勾串警員包庇特定色情業者，經北市警局自清自檢報請北檢指揮偵辦。

檢調調查發現，劉姓巡官原在中山分局中山二派出所擔任巡佐，因此認識轄區內的電子遊藝場、按摩店、養生館、酒店等特種行業業者。業者和張姓、林姓2名葉林傳的服務處主任，為了避免賭博、性交易犯行被查獲，從2009年開始行賄劉員。初步了解，涉案7家業者分別按月行賄的金額，從數萬元到數十萬元不等。

檢察官鄭少珏15日指揮調查局北機戰、內政部警政署政風室、台北市警局兵分70路，搜索劉員在松山分局行政組的辦公座位，及張姓、林姓2人的住居所等地，共約談36人到案，並查扣相關人員手機、業者帳冊等證物，全案朝《刑法》賭博、公務員包庇性交易，《貪污治罪條例》違背職務行、收賄等罪嫌方向偵辦，不排除還有其他警員涉案。

松山分局表示，劉姓巡官在2021年10月調任松山分局服務，劉員在2022年2月因病住院開始請假，直到同年11月銷假上班。因身體健康不佳，僅負責噪音、動保、環衛等陳情業務。15日上午8時許，調查局及警政署政風室人員至松山分局行政組劉員個人座位執行搜索。

據《三立新聞》報導，檢方15日搜索被包庇的色情按摩店時，意外發現一名女子竟是劉員的女兒，全案也朝妨害風化罪方向偵辦。松山分局同仁聽聞消息後震驚不已，大家一直以為劉男的女兒是護理師，沒想到竟在提供半套服務的護膚店工作。