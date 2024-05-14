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社會 社會焦點 保障人權

快訊／女粉絲控假拍片真性侵　假冒「小哥哥艾里」惡男5萬交保

▲▼ 高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

網紅「小哥哥艾里」的女粉絲在日前透過影片指控，一名詹姓男子假冒是「小哥哥艾里」公司工作人員「平優介」，佯稱要以6萬元的價格請她拍片，沒想到最後自己不僅遭到詐騙還慘被性侵，高雄警方昨日拘提涉嫌的詹姓男子到案，偵訊後依詐欺罪將他移送橋頭地檢署複訊，檢察官以詹男有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押，法官審理後裁定以5萬元交保，限制住居。

被害女子宸宸的指控，這名嫌犯自稱為「平優介」，首先在高雄巨蛋外接觸到被害人宸宸，並以艾里公司的名義邀請她參與拍片活動。他告訴宸宸，公司正在尋找女性代言人，並對她展開密集的臉書訊息聯繫。宸宸在公開訊息內容時提到，平優介對她提出的代言酬勞高達3到6萬，並承諾影片大部分是在借位拍攝。然而，當她答應赴約後，平優介卻將她帶到偏僻的地方，並在車上性侵。

▲▼小哥哥艾里。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾里）

▲小哥哥艾里透過影片，陪同受害人拍影指控被人性侵。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾里）

透過艾里的影片，宸宸指控，由於周圍無人，她當時無法呼救，而平優介在侵犯她之後，不僅並未付給她任何代言費，反而關閉了自己的臉書帳號人間蒸發。艾里對此表示憤怒，他認為這是一起預謀犯案，並表示「這件事情非常嚴重，我一定要把你抓出來。」他再次澄清，他從未授權任何人以他的名義進行街訪或拍片，也不會私訊粉絲，希望大家不要被騙。

艾里在事件爆發後，立即陪同宸宸去警局備案，同時也呼籲所有粉絲，如果收到類似的邀約或訊息，一定要提高警覺。

岡山警分局受理後，根據相關線索，報請檢察官指揮偵辦，昨日持拘票將涉嫌的詹姓男子拘提到案，據了解，詹男表示的確和這名女粉絲之間的確「發生一些事」，但與女粉絲的說法「有所出入」，雙方各說各話，有金錢上的糾紛，警方偵訊後，依詐欺罪將詹男移送橋頭地檢署。

檢察官複訊後，認為詹男有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押，但法官審理後，裁定以5萬元交保，並限制住居。

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