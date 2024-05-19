陸走紅「豹警官」減肥失敗　園方決定保留「大福袋」安享晚年　

記者任以芳／綜合報導

大陸攀枝花公園動物園，此前因體型偏胖走紅的金錢豹、黑熊，在網友監督下，動物園專門制定減肥方案。但兩個月過去，「豹警官」「耐克熊」身材沒有什麼變化，多名動物專家呼籲，「豹警官年齡太大了，沒必要折騰，安享晚年就好了。」

大陸攀枝花動物園一隻金錢豹「發福」長胖，類似電影《動物方城市》中酷愛吃甜甜圈的「豹警官」在網上走紅。

▲ 大陸這隻胖豹子很像《動物方城市》的「豹警官」走紅 。（圖／翻攝 封面新聞）

根據網友分享照片，「豹警官」肚子上的「大福袋」垂地，天天躺著曬太陽，茶來伸手、飯來張口，幾乎不太運動，有如一顆豹紋肉球很可愛。也有不少網友呼籲「該減肥！」擔心豹豹的健康。

根據《紅星新聞》報導稱，動物園也認真落實網友建議，計劃從餵養、改善環境及增加運動方面幫助其「瘦身」。但兩個月過去，「豹警官」似乎減肥失敗，肚子依然圓滾滾，與兩個月前相比，瘦身效果似乎並不明顯。

▲ 大陸「豹警官」目前歲數換算等同人類80歲 。（圖／翻攝 封面新聞）

動物園工作人員劉茂俊介紹，關於「豹警官」如何減肥，諮詢業界很多專家，得到的結論都是，「這隻金錢豹年齡太大了，沒必要折騰，安享晚年就好。」

「這隻金錢豹今年十六七歲了，相當於人類七八十歲，每天吃三斤半精牛肉，有時候兔肉和雞肉換著吃。園方定期給豹子體檢，只要健康快樂就好，至於減肥，只能隨緣了。」劉茂俊說。

今年3月27日，該動物園對豹館進行大整修，「豹警官」的生活面積擴大為原來的兩倍，住進「一室一廳」的大房子。

▲ 「耐克熊」老奶奶也減肥，園方認為健康安享晚年就好 。（圖／翻攝 紅星新聞）

同樣面臨減肥困難的還有黑熊館「耐克熊」老奶奶，一直在休養生息，最近才放出來，近期多了一位小夥伴。吃過早餐，兩隻熊在水裡盡情嬉戲，興致好的時候，「耐克熊」坐直身體，向遊客招手打招呼，高興的時候，還會轉幾個圈圈。

劉茂俊介紹，熊是雜食性動物，每天吃玉米粑粑、水果、蔬菜等，都是符合規定的飲食。

「園裡的動物都是老朋友了，養了十幾年，特別有感情。每天上班都要來看看這些老夥計，心裡才踏實。希望它們平安快樂，安享晚年。」劉茂俊有感而發的地說。

據了解，攀枝花公園位於炳草崗景石山下，有英雄紀念碑、蘇鐵園、動物園等。目前，動物園有猛獸區、草食動物區、鳥語林三個觀賞區，有金錢豹、黑熊、獅子、羊駝、孔雀等20餘種130多隻動物。

▼ 四川攀枝花動物園「黑熊館」都是大黑豬，養得又肥又健康 。（圖／翻攝 紅星新聞）