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有現烤蜜桃起司塔、蜜桃奶昔！　「12款PABLO聯名美食」超商開吃

▲▼「全家xPABLO」推出12款聯名新品。（圖／業者提供）

▲超商推出12款PABLO聯名蜜桃新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

蜜桃季報到！有超商強勢攜手日本起司塔專賣店「PABLO」打造12款聯名新品，從烘焙麵包、甜點、飲料等通通有，選擇超多，首推現烤蜜桃起司塔，多汁完熟蜜桃尬上奶香起司餡，大口咬下罪惡爆表，還有蜜桃乳酪三角蛋糕、蜜桃乳酸飲、水蜜桃起司雪糕等，即日起於全門市陸續上市。

▲▼「全家xPABLO」推出12款聯名新品。（圖／業者提供）

▲▼必吃現烤蜜糖起司塔、蜜桃乳酪三角蛋糕。

▲▼「全家xPABLO」推出12款聯名新品。（圖／業者提供）

「全家xPABLO」聯手推出12款蜜桃系列新品，首推minimore全新型態甜點「三角蛋糕」，是以千層蛋皮及綿柔蛋糕體組成，內餡再加入蜜桃果粒、濃郁乳酪的「蜜桃乳酪三角蛋糕」，口感豐富有層次，售價48元；再來要吃SOHOT炎選的現烤「蜜桃起司塔」，多汁完熟蜜桃搭配奶香起司餡，口感濃郁又好吃，售價45元；甜店部分還有「蜜桃蕾雅杯」，一口就能吃到餅乾碎、蛋糕、蜜桃果肉、蜜桃鮮奶油、蜜桃卡士達及乳酪慕斯等6種口感，幸福感爆棚，售價59元。

酷繽沙也推出全新「蜜桃酷奶昔」，以天然水蜜桃果汁及果丁加入濃郁香甜的奶昔當中，讓人忍不住一口接一口，售價65元，至5月28日前會員可享特價59元優惠；除外，沁涼消暑新品還有「蜜桃蘋果紅茶（35元）」、「蜜桃乳酸飲（35元）」、「水蜜桃起司雪糕（49元）」，以及酥鬆可口的「蜜桃雲朵Q餅（54元）」，6月11日前凡購買PABLO聯名飲品、雪糕及Q餅，可享任選第2件6折優惠。

▲▼「全家xPABLO」推出12款聯名新品。（圖／業者提供）

▲還有多款蜜桃飲料、冰品選擇。

除外，烘焙麵包類則有「蜜桃起司托斯卡尼（39元）」，選用鬆軟奶香麵包體抹上切達起司特調紐西蘭鮮奶油，搭配金黃蜜桃醬，打造甜蜜滋味，而「蜜桃鬆餅（42元）」吃得到蜜桃果醬搭配蜜桃奶霜的內餡，口感酸甜順口，即日起於全門市開吃；5月22日起還有「蜜桃乳酪小丹麥（45元）」，以及使用蜜桃醬搭配海綿蛋糕、優格巧克力脆皮的「蜜桃胖芙蛋糕（35元）」，把握機會搶嚐鮮。

▲▼7-11自即日起推出全新甜點品牌，首波打造8款超療癒甜點新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11推出全新甜點品牌「LADEARS」登場！首波打造8款超療癒甜點新品。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也宣布推出全新甜點品牌「LADEARS」，強調個人專屬獨處享用甜食的幸福療癒感，並以「淺嚐一份甜，療癒每一天」為標語，將「西式冷藏甜點」做為開發主軸，首波打造8款甜點新品，即日起於全台6900家門市開賣，詳細甜點介紹文可看《7-11全新甜點品牌來了！首波「8款新品」一次看　半月燒咬下爆餡》

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