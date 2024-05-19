椰奶香炸裂！超商甜湯霸主「摩摩喳喳」回歸　加碼吃最新楊枝甘露

▲7-11夏日必喝2款甜湯，分別為「楊枝甘露」與「摩摩喳喳」，售價皆為65元。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱，最適合吃一碗冰涼清爽的甜湯！本篇嚴選超商2款夏日必喝甜湯，去年一開賣就熱銷的「摩摩喳喳」今年終於回歸了，每一口都充滿超濃椰奶香，另一款則是新品「楊枝甘露」，嚴選香濃芒果泥搭配紅柚果肉、蒟蒻小晶球等配料，口感超豐富，趕快衝超商開吃。

7-11去年一開賣就登上系列銷售第一名的「優菓甜坊摩摩喳喳甜湯」，累積可堆疊213座台北101，今年再度強勢回歸，售價65元，與五星泰籍名廚阿明師聯名監製，以獨特配方搭配香濃椰奶與豐富配料，每一口都超滿足。

▲7-11全新清爽系甜品「優菓甜坊楊枝甘露」，特選芒果泥搭配酸爽紅柚果肉、椰果波羅蜜與蒟蒻小晶球，口感超豐富。（圖／記者周姈姈攝）



另一款則是今年全新推出的清爽系甜湯「優菓甜坊楊枝甘露」，售價65元，特選香濃芒果泥搭配酸爽紅柚果肉，加上椰果波羅蜜、口感Q彈的蒟蒻小晶球，豐富配料帶來多層次口感，重現經典港式甜湯風味。

▲全家搖搖茶吧推出2款新飲品。（圖／全家提供，下同）

全家「搖搖茶吧」近日開賣2款飲品，首推「桃粿仙女紅茶」，選用仙女紅茶作為基底，搭配Q彈粉粿、白桃果肉，一次就能享有果香、茶香及咀嚼口感，另一杯「凍凍泰式綠奶」，嚴選3款特色茶粉的泰式綠奶茶加入青茶凍，大口吸超滿足，即日起正式上市，以上2款飲品特大杯原價65元，會員至5月28日前凡購買搖搖茶吧全系列飲品可享49元特價優惠。

▲2款茶飲分別加入粉粿、青茶凍增添咀嚼口感。