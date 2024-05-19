快試手氣！超商限定「史努比一番賞」有8款獎品　狗屋抱枕超Q

▲7-11限定門市推出「史努比一番賞」，共有8款史努比獎品，即日起正式開抽，每一抽只要310元。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

史努比粉絲看過來！就有超商限定推出最新「史努比一番賞」，史努比變身可愛又療癒的8款居家周邊，像是有史努比抱枕、奧拉夫玩偶、餐盤等，即日起正式開抽，每一抽310元，現在就趕快衝超商試試手氣了。

7-11限定門市即日起推出最新「史努比一番賞」，史努比化身8款居家療癒商品，每一抽只要310元，就有機會將喜歡的史努比商品帶回家，點我看7-11「史努比一番賞」限定門市。

▲此為「最後賞 史努比抱枕」，史努比慵懶躺在狗屋上的模樣超級可愛。



史努比一番賞獎品內容有「A賞 史努比公仔置物盒」、「B賞 史努比存錢筒」、「C賞 史努比／奧拉夫／安迪絨毛玩偶」、「D賞 透明玻璃杯」、「E賞 餐盤／小碗」、「F賞 海報」、「G賞 橡膠吊飾」以及「最後賞 史努比抱枕」。

▲此為「E賞 餐盤／小碗」，每款都印有療癒的史努比圖案。



▲「G賞 橡膠吊飾」的款式也非常多樣。



人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」也推出3款史努比聯名周邊小物！首推超可愛「斜背水壺」，容量500ml，有擁抱甜心、探險家共2款式，可以看到史努比抱著黃色愛心、史努比化身探險家的萌樣，再分別搭配灰色、草綠色水壺顏色，吸睛度十足，售價480元。

▲麻古茶坊推出3款史努比限量周邊，此為「斜背水壺－探險家款」，背在身上有夠可愛。（圖／麻古茶坊提供，下同）

▲此為「斜背水壺－擁抱甜心款」。

超實用的「史努比保溫杯」有粉夢盛禮及紫幻星空2款選擇，容量為700ml，售價650元，以及出國必備「史努比紫幻星空旅行箱」，售價2880元，即日起於全台門市正式開賣，數量有限、售完為止，也開放電話訂購自取。

▲加碼還有保溫杯、行李箱等實用周邊。