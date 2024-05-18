超商獨家「2款抹茶新冰」！抹茶刨冰變身雪糕　還加了紅豆、煉乳

▲7-11獨家開賣2款抹茶新冰，首推「明治宇治金時雪糕」，外層是煉乳與牛奶，咬下就能吃到超香濃的抹茶刨冰與紅豆顆粒。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

近年只要是「抹茶」口味的飲品、甜點、冰品都非常受歡迎，而天氣變熱，就有超商獨家開賣「2款抹茶新冰」，抹茶控絕對不能錯過這隻「宇治金時雪糕」，直接把經典日式抹茶刨冰變成雪糕，還加了煉乳與紅豆，每一口都能嚐到幸福香濃滋味，且現在還有冰品優惠活動，最便宜可享任2件0元爽吃。

7-11獨家開賣2款抹茶冰品，首推「明治宇治金時雪糕」，單盒6入售價299元，超經典抹茶紅豆刨冰變身雪糕，以抹茶、紅豆與煉乳完美搭配，外層是煉乳和牛乳，包裹著香濃的抹茶刨冰，還吃得到口感扎實的紅豆顆粒，口感超豐富。

另一款為「EKSELENCE艾可仕玄米抹茶冰淇淋」，售價89元，使用100%日本抹茶與玄米混合，每一口都能嚐到濃郁溫和茶香風味，層次豐富令人回味無窮；以上2款抹茶新品自即日起至6月25日還可加入「冰品抽抽樂」活動，享任2支最低0元起，另還有5、7、9折優惠，快試試手氣。

▲「EKSELENCE艾可仕玄米抹茶冰淇淋」完美融合日本抹茶與玄米，每一口都能嚐到濃郁溫和茶香風味。



喜愛水果口味的你一定要試試CREMIA最新「日本岡山白桃霜淇淋」！特別選用上品日本岡山白桃，加上北海道鮮奶製成，大口咬下炸出濃郁白桃香氣，搭配濃醇奶香，讓人忍不住一口接一口，罪惡爆表，即日起在全門市就能吃到，每支售價150元，售完為止，餅皮則除了原味之外，還有覆盆子、巧克力口味選擇。

▲ 有著「北海道霜淇淋之神」美名的人氣冰淇淋品牌「CREMIA」，即日起開賣全新「日本岡山白桃霜淇淋」，餅皮有原味、覆盆子、巧克力口味可選。（圖／記者蕭筠攝）

且即日起只要加入官方會員還可享有一系列優惠，包括消費累積滿300元即可獲得「草莓霜淇淋第2支半價券」1張、消費累積滿1000元有「任1口味第2支半價券」1張、消費累積滿1500元有「單支6折券」1張、而消費累積2000元則可直接拿「任1口味買1送1券」1張。

除外，每年消費累積滿3000元即可成為品牌VIP，可享新品搶先吃（限本人1支）、每日餅乾升級2次，且每年消費滿1500元可延續VIP資格；加碼會員生日當月還可獲得6折生日禮券1張。