屏東旅遊「超遊感」　限量恆春超輕體驗打頭陣

▲屏東3D旅遊嘉年華2024年全新推出「屏東超遊感」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東3D旅遊嘉年華2024年全新推出「屏東超遊感」，今（18）日5架超輕航機從屏東最北高樹皆豪飛行場飛渡至國境之南恆春機場，由超輕航機暖兵試航，宣告今年活動正式開跑！系列活動將自6月21日起至8月16日止，邀請民眾來趟屏東旅行，鳥瞰屏東山海之美。

縣府交通旅遊處表示，6月21至23日連續三天的首發活動縣府將恆春機場打造成VIP貴賓室，現場規劃Buffet美食、音樂饗宴，以及具紀念價值的飛行四格紀念照免費體驗，超輕航機同乘體驗推廣價2,500元；5月19日起開放線上報名(https://pt3dreal.rezio.shop/zh-TW)，限量60名。

交旅處表示，恆春超輕航機飛行體驗活動邁入第3年，每年辦理3D旅遊嘉年華活動，除了活化恆春機場外，更串連屏東陸海空各項休閒運動體驗，成為屏東觀光新興話題，今年一定會讓遊客「超遊感」，暑假期間也即將推出超值限量Real Pingtung輕旅行，預計5月24日起開放報名。

活動詳情內容可查詢「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁及「屏東超遊感」活動網站（https://pt3dreal.rezio.shop/zh-TW）查詢或下載「屏東GO好玩」APP。