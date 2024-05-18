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花蓮創新創業嘉年華徵展起跑！　即日起至6 ／30免費報名

▲▼「Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華」徵展說明會吸引30餘家業者報名參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華」徵展說明會吸引30餘家業者報名參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華」15日辦理徵展說明會吸引30餘家業者報名參與。活動規劃9月27日、28日於花蓮文化創意產業園區盛大辦理，藉由企業、新創團隊及國際新創東進，與花東在地團隊共榮共創。

花蓮縣政府表示，展會預計廣邀招募海內外百組新創團隊，包含美好生活、永續ESG、旅創 Workation及數位創新等四大領域，即日起至6月30日免費報名參展，歡迎新創團隊踴躍報名https://reurl.cc/yLYAg8

▲▼「Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華」徵展說明會吸引30餘家業者報名參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民政處副處長吳俊毅說明，花蓮在地創新創業的量能正蓬勃發展，更需要來自跨域的對話挹注豐富的養分，讓花蓮的創新創業能航向更廣大的市場，並讓更多人看見。特別在0403震後，從觀光至餐飲旅宿等業者，都面臨新一波數位轉型的挑戰，期待能藉由活動的號召，讓新創的韌性與解決力，為花蓮在地產業的創新轉型及新創生態系注入一股動能，共榮共好。

▲▼「Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華」徵展說明會吸引30餘家業者報名參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

9月27日、28日於花蓮文化創意產業園區，藉由企業、新創團隊及國際新創東進，與花東在地團隊共榮共創。

美好生活項目包含能源、醫療、健康照護到災防領域等，訴求減塑零碳、環保有機、再生節能及韌性循環的嶄新世界；旅創 Workation從古蹟老屋修繕、 觀光景點活化到飯店旅宿服務創新等，打造友善城市體驗；永續 ESG使用科技方式更有效的產製或減少浪費的食農產業，林漁畜牧養殖業及地方餐飲創業等，生產更好、更環境友善的食物；數位創新從AI人工智慧、IoT物聯網到數位內容、行銷科技，解決方案協助產業數位轉型，賦能並強化產業韌性；生活風格展區網羅文創質感選物、文化技藝與輕食甜點烘焙等，呈現在地風采藝文特色。

為促進參展團隊產業媒合交流，透過產業主題媒合會導入創投與相關資源，為新創團隊開啟成長大門，並藉由一對一洽談對話，創造團隊與企業合作機會，汲取更多資源，為營運成長奠定更加厚實的基礎。同時，規劃全球創業趨勢論壇與永續成長明日商業論壇，邀請來自泰國及日本等國際講者，分享異國創業經驗，擴大創業視角，也刺激地方創新創業發展。

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