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雙北夏令營5／20起報名！暑假划輕艇、學AI　3萬名額限量開搶

▲▼新北暑期育樂營從520當天開始報名，今年提供超過3萬人次。圖為碧華國中辦理輕艇體驗。（圖／新北教育局提供，資料照）

▲新北暑期育樂營從520當天開始報名，今年提供超過3萬人次。圖為碧華國中辦理輕艇體驗。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

暑假即將到來，雙北市也宣布暑期營隊報名活動即將開始。新北市表示，今年暑假育樂營將提供超過1000個梯次、3萬人次參加，報名時間從下周一（20日）中午12時起，家長事先在新北校園通APP綁定學生資訊e指報名，可讓報名作業更迅速完成。台北市則指出，今年雙語夏令營從5月27日開始報名，今年由國中小雙語教育學校聯合推出共120場精彩豐富的雙語營隊。

距離暑假剩下一個多月，但不少家長也開始為如何計畫孩子的暑假傷腦筋。新北市教育局金表示，預計下周一（20日）中午12時起，開放2024暑期育樂營活動報名，家長只要事先在新北校園通APP綁定學生資訊e指報名，即可依孩子興趣與需求，使用地圖搜尋即能輕鬆選取，瀏覽學區或鄰近開設暑假育樂營的學校及相關營隊活動內容，讓報名作業更迅速完成，報名成功還可獲得點數獎勵。或可透過電腦連結「新北市中小學寒暑假育樂營」網站報名。

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新北教育局表示，今年暑期營隊將提供超過1000個梯次、30000人次參加，以運動、科技、國際、美感為主軸，其中不少具有特色的免費營隊非常搶手，報名踴躍，有些會採取先報名再抽籤錄取的方式，例如：「AI玩轉小栗方」營隊，指導學生運用簡易程式，讓機器人執行有趣的任務或做出簡易飲水機；還有國小夏令雙語營、國中拓客任務（World Talk Task）」和全美僑E-Around英語夏令營，都讓學生不用出國，就能增加與外師對話、交流的機會。

▲▼新北暑期育樂營從520當天開始報名，今年提供超過3萬人次。圖為學生分組製作AI無人車。（圖／新北教育局提供，資料照）

▲新北暑期育樂營從520當天開始報名。圖為學生分組製作AI無人車。（圖／新北教育局提供）

為了協助學子發展興趣，拓展視野，台北市教育局表示，今年規劃多樣化的暑期活動，由國中小雙語教育學校聯合推出共120場精彩豐富雙語營隊，其中包括自然科學、音樂、健康、體育、社會、視覺藝術、表演藝術、資訊科技等各式課程。透過雙語互動練習並結合社教單位增強學生學習動機，透過各種展出及設施的使用，豐富學生雙語溝通情境。讓孩子在生活情境中自然運用英語，快樂活用雙語。

台北市教育局提醒，這次雙語夏令營將從5月27日上午8時至5月29日（三）下午4進行線上報名，5月31日（五）公告錄取名單，可至相關網站查詢。若有多餘名額將在6月3日（一）上午8時至 6月5日（三）下午4時開放新北及基隆的學生報名，6月7日（五）將公告錄取名單。

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雙北暑期夏令營報名雙語新北教育局北市教育局

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