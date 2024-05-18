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社會 社會焦點 保障人權

討不回60萬！活活打死22歲男公關　台中「牛郎界李到晛」起訴

▲台中牛郎店命案。（圖／地方中心翻攝）

▲台中今年1月初一間牛郎店驚傳命案，外型酷似韓星李到晛（右）的招待所李姓負責人（左），將旗下22歲男公關活活打死。（圖／地方中心翻攝）

記者游瓊華／台中報導

位在台中北區中清路一間私人招待所今年1月驚傳命案，外型酷似「韓星李到晛」的招待所李姓負責人，不滿旗下22歲王姓牛郎積欠60萬元不還，竟夥同吳姓店員徒手將王男打至重傷昏迷。更離譜的是，李男事後還將王男父親約到同一地點談判，王父絲毫未察覺兒子昏迷，準備離開時才發現不對勁，趕緊報警送醫，王男搶救5天仍宣告不治。檢方偵結依重傷致人於死罪嫌起訴李姓負責人及吳姓員工。

▲▼ 。（圖／地方中心翻攝）

▲李男（右）身穿羽絨外套與王男（左）一同進入招待所談判。（圖／地方中心翻攝）

起訴書指出，22歲的王姓牛郎在「牛郎界李到晛」旗下工作，但任職期間多次同意酒客賒帳消費，前後累計下來達60萬元。雙方協調之後，王男簽下6張本票、共計至540萬元供擔保。檢警調查，李男為追討債務，今年1月12日上午8點多，將王男約到店內，雙方發生口角，李男竟夥同另一名吳姓員工痛毆王男，王男頭部重創、失去意識躺在沙發上。

當天中午約11點多，李男沒將傷痕累累的王男送醫，反而打給王男父親到招待所處理欠債問題，兩人談了近一個小時，王父準備離開時，才發現躺在一旁的兒子已經奄奄一息，趕緊報案，救護人員將王男送醫治療。王男因嚴重顱內出血、腦水腫以及敗血症等，在醫院昏迷5天仍宣告不治。

檢方調查後日前偵結，依重傷致人於死罪嫌，起訴李姓負責人及吳姓員工，全案將由台中地院國民法官法庭審理。

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