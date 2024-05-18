水井嬰屍案真相曝！母生下男嬰不想要　父「放進浴缸活活淹死」

▲台中一對男女生下男嬰不想要「放進浴缸活活淹死」，狠心父母遭起訴 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市純樸山城石岡區今年1月驚傳嬰屍案！全案5月爆發時，外界並不清楚父母親犯案手法，現在詳細犯罪過程曝光，謝姓男子去年5月時，與其柯姓女友涉嫌親手將剛生下的男嬰放進滿水浴缸活活淹死，之後再將嬰屍用塑膠袋包裹後扔進租屋處後方水井棄屍，事隔半年兩人良心不安前往警局自首，全案才曝光，全案已於4月26日偵結，檢方依殺人等罪起訴謝、柯，將由國民法官審判。

檢警調查，謝男與柯女自學生時期就開始交往，原本在東勢同居，2022年10月柯女發現懷孕後，曾到婦產科檢查，謝男原要求柯女拿掉小孩，但遭拒絕，兩人因此多次發生口角，謝男也搬到石岡租屋。

2023年5月26日，柯女下班返回東勢租屋處時，發現羊水破裂，趕緊通知謝男前來，結果兩人未到醫院生產，反而自己接生，晚上10點多在租屋處浴室生下一名健康男嬰，沒想到柯女表示不想留下小孩，放由男嬰全身赤裸在浴室地上，謝男遂將浴缸放滿水後，將男嬰放入浴缸內溺斃，男嬰才到這世上就遭狠心父母結束生命。

檢警調查，謝男事後將嬰屍裝進塑膠袋內，5月27日將嬰屍帶回石岡租屋處後方的水井棄屍，時隔半年，今年1月12日兩人才因受不了內心煎熬向警方自首。

檢警聽聞震驚不已，前往水井查看，果然打撈出一包塑膠袋，內有一具「已腐爛的糊狀嬰屍」，因該水井是灌溉用水井，事後居民得知農作物有長達半年都是澆灌屍水，錯愕惶恐。

台中地檢署上個月26日偵查終結，將羈押的謝男與柯女依殺人及棄屍罪嫌起訴，並依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，將由國民法官審理。