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19歲少女遭性侵逼賣淫！雙腿針刺字婊子成蜂窩　「霸道總裁」慘了

▲▼19歲女子雙腿被火烤針刺傷，傷勢慘不忍睹。（圖／民眾提供）

▲19歲女子雙腿被火烤針刺傷，傷勢慘不忍睹。（圖／民眾提供，下同）

記者郭玗潔／台中報導

台中黃姓男子和楊姓妻子從事酒店經紀，卻從前年1月至4月間，在東區一處透天厝囚禁1名19歲女子小如（化名），除了強迫她簽下30萬本票，並逼她下海陪酒，黃男甚至要求3名員工輪姦她，自己拿手機在一旁錄影，楊女則叫底下小妹拿火烤過的針沾上辣椒醬，在小如腿部刺上「婊子」、「鬼」等字眼加以羞辱。小如被警方救出時，雙腿傷痕累累有如「蜂窩」，令人怵目驚心。而黃、楊兩人凌虐暴行，也被法院各判15年、10年6月徒刑。全案還可上訴。

36歲黃姓男子在臉書上自稱「霸道總裁」，與40歲的楊姓妻子共同從事酒店傳播經紀、工地粗工等工作。黃男在2022年11月間，透過抖音認識當時被收容在教養院的小如，得知她想逃離教養院，就謊稱單身，以想和她交往、幫她介紹工作為由，誘使小如逃離機構，並於同年12月，趁著小如返家探親之際，將小如帶離住所，陸續安排她坐檯陪酒、工地粗工、性交易等工作。

▲▼遭非人道對待，19歲女子雙腿被火烤針刺傷勢曝光。（圖／民眾提供，下同）

去年1月間黃男發現小如曾帶男性回住處，心生不滿，竟夥同楊女及田姓等4名員工施暴，除了拿鎮暴槍槍托敲打小如頭部，還用球棒毆打她。而後黃男夫妻又以小如和其他男員工搞曖昧，違反公司規定為由，拿鎮暴槍逼她簽下30萬元本票，並要她隔日繼續到工地工作，將日薪1400元扣到剩下200元，黃男聽到小如不滿薪資，又把她叫到宿舍客廳，自己拿著鎮暴槍在一旁威嚇，讓楊女和另一名員工拿鋼珠槍朝小如腳部掃射，楊女再拿球棒痛毆小如小腿，打到她不敢再提。

同年2月上旬，黃男夫婦又以還債為由，要小如從事傳播工作，將每日5000元到6000元的薪水苛扣到剩300元，結果因客人給了1萬5000元小費，黃男認定小如私接性交易，就教唆眾人凌虐小如，不僅拿炒菜鍋打小如的頭，還將針火烤並沾上辣椒醬、米酒加鹽巴，在小如大腿及小腿、腳背等部位，刺上「婊子」、「鬼」等字，並拿球棒毆打、用BB槍掃射小如的手腳，楊女再用腳狠踹小如身上的傷口，把小如打到遍體鱗傷。

▲▼遭非人道對待，19歲女子雙腿被火烤針刺傷勢曝光。（圖／民眾提供，下同）

楊女更辱罵小如說「每天都想要」、「妳什麼人都好，都要搞男女關係，乾脆去給他們幹還有錢賺」，逼她改做性交易，小如不得不4度接客，卻一毛錢都沒拿到。而後黃男指示3名男員工在宿舍輪流性侵小如，自己則在一旁拿手機拍照、錄影，過程小如曾一度逃到房間門口，又遭眾人抓回，繼續性侵得逞。

全案曝光後，黃男原本否認犯行，最後才全部坦承並表示想和小如和解，但遭小如拒絕。台中地院審理，黃男被依共同犯傷害罪、2人以上共同犯強制性交等罪，可易科罰金部分處5月徒刑，不可易科罰金部分處15年徒刑，楊女可易科罰金部分被處4月徒刑，不可易科罰金部分處10年6月徒刑。其他涉案員工最重處8年2月徒刑不等。全案還可上訴。

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