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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院打架到底在吵啥？王婉諭解釋了：最該改革的是傲慢心態

▲▼時代力量代理黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）

▲時代力量黨主席王婉諭解釋國會打架的原因。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者柯振中／綜合報導

立法院17日上演全武行，大亂鬥的場面導致多名立委送醫。對此，時代力量黨主席王婉諭，之所以會發生衝突，是因為國民黨、民眾黨在一個月的協商冷凍期過後，想強行通過國會改革的法案，但最該被改革的，應該是「只要我票多，有什麼不可以」的傲慢心態。

王婉諭提到，立法院17日的拳打腳踢、口沫衝突當中，不曉得是否還有人記得，藍綠白究竟是在吵什麼？王婉諭接著補充，之所以會發生劇烈衝突，是因為國民黨、民眾黨在一個月的協商冷凍期過後，想強行通過國會改革的法案。

至於為何是「強行通過」，王婉諭解釋，因為所有版本的法案都沒經過委員會實質討論，國民黨的版本只要出現反對意見，通通不討論、直接保留。

▲▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲時代力量黨主席王婉諭解釋國會打架的原因。（圖／翻攝臉書／王婉諭）

而民進黨提出的版本，則是在程序委員會遭到藍白封殺，或是在委員會宣布散會、沒收討論，這也意味著這些法案沒經過任何協商，就要到院會進行逐條二讀、三讀。

王婉諭接著拋出3個問題，「國情報告有沒有違憲疑慮？藐視國會的定義到底是什麼？聽證調查權對於商業機密的衝擊如何？」，這些問題全都沒得到討論、解答，僅是國民黨、民眾黨透過私下討論，並且聯合提出的再修正動議，蓋掉所有的保留版本，要讓法案通過。

王婉諭批評，這種粗糙、暴力的立法程序，是對國會改革最大的羞辱，過去8年當中，她反對多數暴力的輾壓式表決，如今更是反對連討論機會都沒有的國會改革，「如果社會大眾連在表決的法案內容是什麼都無法知道，憑什麼要求人民給國會更多的權力？最該被改革的，不就是這種『只要我票多，有什麼不可以』的傲慢心態嗎？」

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