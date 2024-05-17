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嘉市議員林煒軒2次遇襲！被車撞3個月後又被毆打　5惡匪起訴

▲▼ 嘉義市市議員林煒軒遭人毆打 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市議員林煒軒遭人毆打。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市議員林煒軒今年1月28日上午跑行程時，與李姓助理遭人用辣椒水及甩棍毆打成傷，經檢方偵辦後，發現2023年11月1日時，林煒軒就遭人故意撞傷，郭姓主嫌因不明原因要「教訓」林煒軒，偵結後將郭姓主嫌等5人，依照傷害、強制罪嫌起訴。

起訴書指出，郭姓男子因為不明原因，於2023年10月26日找上江男，要江開車衝撞林煒軒，同年11月某日，江男開車發現林煒軒行蹤後尾隨，並且催油門衝撞林煒軒，導致林煒軒手腳多處受傷，林煒軒以為只是江男開車不慎肇事，並未提告。

2024年1月28日，郭男認為林煒軒所受教訓不夠嚴重，指使朋友找人再次駕車撞擊及毆打林煒軒，吳男、楊男見林煒軒與助理身影後，便從後尾隨追撞，林煒軒與助理下車查看，準備報警時，助理突遭噴辣椒水，林煒軒被甩棍猛打，2人受傷，送台中榮總嘉義分院。

警方追查後，發現江男於2023年11月1日駕車碰撞林煒軒是故意為之，而江男父親得知兒子涉嫌刑事案件，竟通話告知後指示兒子手機關機避免警方追查。

案經偵查終結，檢方依傷害、強制罪嫌，對郭等4人起訴，江父則被依使犯人隱蔽罪起訴。另林煒軒有提告黃議員涉及教唆傷害、妨害自由，但欠缺直接及間接證據，因事證不足，另為不起訴處分。

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