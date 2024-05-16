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社會 社會焦點 保障人權

嘉義廢棄豬舍大火！77歲翁失聯10小時獲救　竟是公共危險通緝犯

▲▼嘉義火警 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃翁失聯長達10小時後被救出，未料竟是通緝犯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣水上鄉三界村一處養豬場旁鐵皮屋14日深夜11時11分途因不明原因起火，由於現場堆置廢棄塑膠製品，導致火勢猛烈延燒，警消獲報後出動10個分隊到場全力灌救，並在火場中救出一名高齡77歲的黃姓老翁，但經進一步確認後，赫然發現黃翁竟是公共危險通緝犯，經確認傷勢無礙後，15日已由警方移送嘉義地檢署，並諭令3萬元交保。

警消14日深夜接獲通報，三界村一處養豬場旁鐵皮屋發生火警，起火位置鄰近國到3號水上系統，現場火勢相當猛烈，立即出動人車到場灌救，同時拉起封鎖線；初步了解燃燒面積約2000平方公尺，起火原因待查。

此外，火場內一名黃姓老翁失聯長達10小時，直到15日上午9時55分，警消才在水泥建築物2、3樓梯間發現黃翁，立即將其救出，幸黃翁意識清醒，僅左腳微創傷，送嘉義聖馬爾定醫院治療後沒有生命危險。但讓警方訝異的是，進一步確認後赫然發現黃翁竟有通緝犯背景。

據了解，黃翁年邁身體不佳，日前經常出沒在該處廢棄豬舍，當地地主見黃翁體弱，且還患有眼疾，不忍驅趕，因此也就睜一隻眼、閉一隻眼，默許黃翁棲身在該處，未料一場大火，讓警方意外發現黃翁竟是公共危險通緝犯，在確認傷勢無礙後，15日下午立即移送嘉義地檢署歸案，晚間以3萬元交保候傳。

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