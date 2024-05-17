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社會 社會焦點 保障人權

變態男「手機放踏板」偷拍短裙女騎士　還彎腰喬角度...下場曝

▲桃園市王姓男子去年7月間騎車行經桃園區，見穿短裙女騎士竟刻意逼近，並利用放在踏板上背包掛著手機偷拍，女騎士不堪其擾上前制止，王男才悻悻然離去。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市王姓男子去年7月間騎車行經桃園區，見穿短裙女騎士竟刻意逼近，並利用放在踏板上背包掛著手機偷拍，女騎士不堪其擾上前制止，王男才悻悻然離去。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年7月騎車在桃園市區閒逛，見穿短裙女騎士，利用機車踏板上背包掛著手機偷拍，王男數度逼近引起女騎士注意，王男甚至在停等紅燈時不斷喬手機攝影角度，女騎士察覺後企圖擺脫，但王男仍緊追不捨，甚至違規迴轉逼近尾隨，女騎士不堪其擾制止後，王男才悻悻然離去，女騎士事後報警提告；桃檢複訊時，王男否認犯行，辯稱是騎車要找自動販賣機地點，檢方不採信其說法，偵結依妨害秘密罪嫌起訴。

檢警調查，40歲的王姓男子於去年7月13日4時許，騎車經過桃園區正光一街時，發現一名穿短裙女騎士刻意靠近，王男利用機車踏板上放置背包，背包上還掛著手機，趁等紅燈時，故意逼近女騎士，並擺動手機攝影鏡頭對著女騎士裙底拍攝，女騎士察覺後立即避開，但王男卻故意逼近，女騎士不堪其擾下上前制止，王男才悻悻然騎車離去，女騎士自覺被偷拍憤而報警處理。

桃檢複訊時，王男否認犯行，辯稱當天是去尋找自動販賣機設置場地，並非刻意尾隨女騎士；但女騎士則指控王男多次逼近，甚至在等停紅綠燈時喬手機角度拍攝其裙下風光、還刻意違規迴轉等事實，警方亦提供現場照片等佐證，檢方偵結依妨害秘密罪之竊錄他人身體隱私部位罪嫌起訴。

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