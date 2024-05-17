驚險片！阿北斜過街自小客猛撞　兩腳朝天彈飛...駕駛：我恍神

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市戴姓男子今（17）日清晨6時許駕車行經桃園區上海路時，疑似恍神未注意，撞上正穿越馬路的八旬吳姓老翁，當場將老翁撞飛數公尺落地，巨大撞擊聲嚇壞路人，桃園警方會同消防救護人員到場處理，將受傷吳姓老翁送醫急救，警方為戴姓男子酒測，酒測值為零，戴男辯稱疑似恍神未注意肇禍，至於真正肇事原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市戴姓男子今天清晨駕駛轎車行經桃園區上海路，疑似恍神撞上穿越馬路吳姓八旬老翁，圖為撞擊前瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市戴姓男子今天清晨駕駛轎車行經桃園區上海路，未禮讓行人撞上穿越馬路吳姓八旬老翁，警消到場處理急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天上午6時47分，年約40歲戴姓男子駕駛黑色馬自達轎車，行經桃園區上海路往中山路方向行駛，行經上海路47號前時，未注意高齡80幾歲吳姓老翁正穿越馬路，當場將其撞飛數公尺落地，巨大撞擊聲嚇壞一旁路人，紛紛上前查看。

▲桃園市桃園區上海路今天清晨發生事故，警消處理吳姓老翁後送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方據報到場處理，並通知119救護人員到場，協助吳姓老翁包紮後送往衛福部立桃園醫院急救，警方為戴姓男子酒測，酒測值為零，肇事責任正由警方調查釐清，戴男聲稱，未注意前方路況肇禍，警方則呼籲汽機車駕駛人行進間應注意路況並禮讓行人，以防止發生意外事故。

桃園分局統計，今年截至5月17日止，取締告發未禮讓行人違規達3000餘件，籲請駕駛人駕車務必「慢看停」，行經路口及行穿線務必減速，行人也要遵守交通規則，切勿闖紅燈、任意穿越馬路、不當低頭族，共同維護良好交通秩序。