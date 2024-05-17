國1五楊高架北上小貨車火燒車...黑煙竄天　駕駛及時逃離

▲一輛小貨車今天中午在五楊高架道路桃園蘆竹段突然冒煙起火。（圖／翻攝自國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號五楊高架桃園北上蘆竹路段，今（17）日上午11時許發生小貨車火燒車意外，國道警方據報前往處理，警消到場時，小貨車已燒成廢鐵，所幸駕駛及時逃離；因事故現場佔用3個車道，消防人員全力灌救後，事故現場下午1時許排除恢復正常通車，至於起火原因，正由消防局調查釐清。

▲一輛小貨車今天中午在五楊高架道路桃園蘆竹段突然冒煙起火，消防人員到場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，勤務指揮中心於今天上午11時52分許接獲通報，國道一號五楊高架道北上44.4K處桃園市蘆竹上坡路段，一輛小貨車起火燃燒，立即通報線上巡邏車查看處理，並通知桃園市119協助處理。

國一警方到場，小貨車停靠路肩處，但車頭已燒成廢鐵，所幸73歲的駕駛莊姓男子已順利逃離現場。莊男聲稱，駕駛小貨車行經事故地點時發現車頭冒煙，立即將貨車停靠外側路肩下車察看，隨即小貨車起火燃燒，趕緊打電話報警處理。

▲一輛小貨車今天中午在五楊高架道路桃園蘆竹段突然冒煙起火，消防人員到場全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事故現場佔用外側路肩與2車道共計3車道處理，火勢在中午12時30分許撲滅，現場則於下午1時排除恢復正常通車，至於真正起火原因仍待消防局鑑識人員調查釐清。

國道一隊表示，現場濃煙影響主線車道車流，已即時通知警廣及交控中心提醒用路人注意路況。警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車發生危險，發現車輛有異狀，應立即停靠路肩或避車彎，人員立即下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。