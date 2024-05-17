重裝也沒用！LINE響鈴「無法接起來」　大票崩潰：以為手機壞掉

▲LINE來電響了，卻沒有顯示螢幕，一票人以為手機壞了。（示意圖／網友茉莉提供）



網搜小組／劉維榛報導

「到底什麼時候會修好？」一名安卓用戶抱怨，常常LINE有電話聲，螢幕卻沒跳出接聽畫面，因此錯過親友打來的電話，「我都以為是手機故障哩！」文章引來一票網友+1哀喊，「我也以為是手機問題，還重新下載，還是一樣」、「受害中，只能等官方更新了」。官方則指出正在修復中。

一名女網友在臉書《爆怨2公社》表示，最近LINE來電會一直響，「就是沒接聽畫面，未接來電一通又一通」，讓她困擾不已，「到底什麼時候會修好？我都以為是手機故障哩！」

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原PO也實際打開LINE支援中心，官方有針對「Android來電畫面無法顯示的問題」給予解釋，目前安卓LINE應用程式14.5.0以上版本，出現無法顯示來電畫面、收到來電但無法接聽，以及對方切斷發話後才顯示未接來電畫面。

上述3種情況，官方表示已進行修復作業，「於改善期間帶給您諸多不便請多包涵，感謝您的耐心等候」。

該文引來一票用戶崩潰+1回應，「我也以為是手機的問題」、「原來如此，一直再找原因」、「只能等到響完之後才看是誰打來的」、「有下載到安卓的14.6.1版本的目前皆是如此...受害中，只能等官方更新了」、「我的也是，每次電話響起，就開始猜猜樂了」、「我以為要刪除LINE重裝才會好」、「我以為是A55手機的問題」、「我也以為是手機問題，還重新下載，還是一樣」。

也有人發現，「LINE更新後，通知全部被改為不重要通知，要自己去把設定再改回來」、「LINE上次更新後，來電提示的設定跑掉，各位進去設定來電通知裡面修改就正常了」。

▼官方指出，正在修復中。（圖／翻攝LINE支援中心）

