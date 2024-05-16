智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

▲搭捷運會做什麼？圖為資料照，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人一上捷運，就會開始滑手機、用手機追劇。近日就有網友好奇拋問，在智慧型手機還不流行的年代，大家搭捷運會做些什麼？貼文曝光後，引發討論，不少網友留言回應，「看風景，要不然就睡覺，沒了」、「看小說、漫畫、雜誌啊」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「以前沒有智慧型手機，搭捷運會做什麼」為標題發文，提到他搭捷運時，注意到絕大多數人都會滑手機，那在以前智慧型手機還不流行的年代，大家搭捷運都會做什麼事情呢？

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貼文曝光後，最多網友提到看報紙，「那時候有免費的簡易版報紙可以拿，上班族大概就是看報紙」、「學生看書，上班族看報導」、「玩智障型手機貪食蛇、看爽報」、「最早捷運送免費報紙」、「有一份很薄免費的報紙可以拿」、「看爽報」、「進站拿免費爽報」、「都忘了以前一堆捷運報，真懷念」、「那時候進捷運站前都有人在發報紙」。

還有網友回應，「看小說」、「發呆看外面」、「大眼看小眼」、「智慧型手機之前有很長一段MP3隨身聽的時代吧」、「大家都忘了MP3大盛行的年代嗎」、「還有玩數獨，不過一本玩很快，不如買書看」、「背單字」、「看其他乘客」、「以前人會注意周遭，專注度高，不但禮儀且顧到安全」。

據悉，過去在台北捷運、車站外常會有人免費發送「爽報」，其創刊於2006年，但2018年就已經停刊。