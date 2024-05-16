「年過45沒劣化女星」想到誰？　一票狂指2女神：真的很扯

▲超多人看到舒淇和蘇慧倫的年紀嚇一跳。（圖／翻攝自舒淇、蘇慧倫FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

有時候查女藝人年齡時會被嚇一跳，因為不少「凍齡女神」根本看不出歲月痕跡。就有網友覺得，過45歲卻沒有劣化的藝人很不容易，如果要討論「過45歲沒有劣化的女星」會想到誰，話題引發熱論。其中，有2女星點名率超高，「看她出席，什麼都沒變呀～」、「50歲了，完全沒有醫美痕跡。」

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「過45歲沒有劣化的女星」，文中感慨「看到一些明星突然崩壞，覺得過45歲沒有劣化很不容易」，好奇如果講到「過45歲沒有劣化的女星」會想到哪些人？他自己認為是香港「樂壇天后」陳慧琳，「現在還長得跟記事本MV一模一樣，都51了欸！有嚇到。」

貼文引發討論，「蕭薔、陳美鳳、潘迎紫」、「哪有可能沒有（變），是吸血鬼嗎？」「問就是內田有紀，過45還比18還正」、「葉全真」、「田麗」、「徐若瑄」、「江祖平推」、「賈靜雯」、「林心如」、「阿嬌絕對第一名」、「現在人的年紀很難猜了」、「何妤玟真的強」。還有人分析，「輪廓越深的濃顏系越容易顯老，淡顏系比較不易顯老。」

其中，有2位女明星點名率超高，分別是「玉女掌門人」蘇慧倫（53歲）和金馬影后舒淇（50歲），「第一個想到的就是蘇慧倫，之前看他出席什麼都沒變呀～」、「舒淇（50歲了）完全沒有醫美痕跡」、「蘇慧倫超誇張」、「舒淇，保養超好」、「舒淇真的很誇張」、「蘇慧倫真的超扯」、「舒淇也沒變形，模子沒變」、「舒淇很扯，最近那個廣告。」