全裸噁問「大不大」！NONO犯罪手法曝　性侵得逞竟喊「沒射不算」

▲NONO今被起訴，起訴書寫道，他曾裸露出生殖器，問受害女子「大不大」。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

去年METOO運動期間，藝人NONO遭爆長期對女性伸狼爪，士林地檢署偵辦發現確有此事，揪出NONO至少對6名女子強制性交2次、2次強制性交未遂、2次強制猥褻，今（17）日將他起訴，且至今未見悔意，請求法院從重量刑。NONO的噁心手法也曝光，其中一次他在受害女面前脫下浴袍，全身赤裸露出生殖器，還問受害女：「大不大，有沒有看過這麼大的？」

起訴指出，被害A女因參加電視台節目錄影而認識NONO，兩人因此有了聯繫，A女視NONO為影視圈前輩，因此NONO的邀約也不敢拒絕，結果NONO卻在某一次兩人相會時，將車子開到河濱停車場，接著對被害A女強行揉胸、摸臀得逞，A女不斷掙扎，但仍難逃狼爪，被嚇到不知如何應對。

但礙於NONO在演藝界的知名度，A女還是有回覆NONO的訊息，2010年5月15日，NONO告訴她，因為錄影行程安排而入住台中金典酒店，邀A女前來見面，但A女有所遲疑，NONO又以「當天有女性經紀人員陪同，可以安心前來」。A女為避免得罪前輩，因此前往赴約，起初A女在余姓女經紀人房內休息，但NONO一直用手機傳訊息要求她到他房間，余姓女經紀人看A女面有難色，向她說：「不用害怕，不會有人強迫妳做妳不喜歡的事」，A女因此放心前往NONO房間。

沒想到一進房，NONO就突然褪去身上的浴巾，露出其生殖器，對A女噁心問：「大不大，有沒有看過那麼大的」，隨即將A女強行壓制在床，並脫去A女褲子，性侵得逞，A女因下體極度疼痛叫喊，NONO才說：「反正沒有射精不算，看妳叫得那麼慘，這次就先放過妳」，而讓A女離去。

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