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寺廟減污！花蓮購「環保電子禮炮機」免費借用　多模式逼真大聲

▲▼花蓮環保局購置27台「環保電子禮炮機」，供寺廟免費借用減少空氣污染。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮環保局購置27台「環保電子禮炮機」，供寺廟免費借用減少空氣污染。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

放鞭炮是傳統民俗活動不可缺少的習俗，不過隨著環保意識抬頭，愈來愈多人討厭濃濃煙硝滿地炮屑及煙屑味，花蓮縣先前已有86台鞭炮機，今年度環保局再購置27台「環保電子禮炮機」，供花蓮縣寺廟免費借用，徐雪玉副議長特別出席借用典禮，希望透過實際試用及經驗分享，鼓勵更多人改採電子化放炮，進而減少施放傳統炮竹產生的空氣及環境污染問題。

環保電子禮炮機透過混合少量瓦斯及氧氣，燃燒產生氣爆聲響，炮竹音效逼真且大聲，還有多種模式，完全不輸給傳統鞭炮，隨著科技進步，現在的禮炮機不僅能模仿多種鞭炮聲，還能撥放音樂或當成移動式廣播，隨著遶境隊伍移動，以往放完鞭炮要掃街清除炮屑，使用電子禮炮機就擔心造成環境髒亂，目前花蓮縣境內已有86家寺廟改用電子禮炮車，污染物減量PM2.5共計0.138公噸、PM10共計0.156公噸及NOX共計0.029公噸。

▲▼花蓮環保局購置27台「環保電子禮炮機」，供寺廟免費借用減少空氣污染。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐雪玉副議長（右）鼓勵改採電子化放炮，減少傳統炮竹產生的空氣及環境污染問題。

花蓮縣環保局指出，燃放鞭炮不僅會產生大量的二氧化碳，加遽地球暖化，產生的煙霧（粒狀物）、硫氧化物、氮氧化物、細懸浮微粒（PM2.5）及不完全燃燒的有機物等，也可能對人體的呼吸系統產生危害，特別是患有呼吸道疾病的民眾、老人及小孩等抵抗力較弱者，影響最大，且炮屑隨風飄散會污染附近居家環境，因此鼓勵寺廟及各公私單位多利用電子禮炮機。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣空氣品質在全台為數一數二之優良等級，雖然具先天優勢，但也需要全體縣民一同維護，尤其對於守護環境邁向永續發展目標，只要從日常些微的改變開始，每個人都可以創造淨零綠生活。

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