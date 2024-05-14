男子入寺偷80公斤翡翠玉石被抓　他辯稱：與佛「結緣」不算行竊

▲張男與戴男入寺偷80公斤翡翠玉石。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一寺廟日前報警稱，寺內一塊重達約80公斤的「福祿壽」翡翠玉石雕刻遭竊。警方循線搜查，逮捕2名嫌疑人張姓男子與戴姓男子。張男被警方抓獲時辯稱，「與佛『結緣』不算行竊。」

據《澎湃新聞》報導，4月7日，上海市公安局嘉定分局安亭派出所接到某寺廟報案稱，擺放於寺內佛殿裡的一塊翡翠玉石雕刻不翼而飛。

▲▼2人假借禮佛的名義，入寺行竊。（圖／翻攝自微博）

警方抵達現場調查後發現，4月2日10時許，2名男子拖一輛放有紅色袋子的平板車進入偏殿內，而當2人離開時，車上憑空多出一件被紅布遮蓋的硬物，從外觀推測形似被玉石，遂以此為線索展開循線追蹤。

4月8日，警方根據線索將嫌犯張姓男子抓獲，並在張男家中發現了被盜的玉石。落網後，張男辯稱，「去寺廟原本是為了禮佛，因與佛像『結緣』，才將玉石拉走並非行竊」，而他還自稱「已向寺內僧人預先告知」。

▲警方在張男家中發現遭竊的玉石。（圖／翻攝自微博）

警方調查後發現，張男所謂「預先告知」一事，純屬憑空捏造，而在他偷竊之前，甚至還藉禮佛為由，潛入失竊佛殿內「踩點」。

4月29日，另一名嫌犯戴姓男子也相繼落網。經查，張男因見佛殿內的佛像，平日沒有什麼人員看管，於是與戴男假借禮佛為名，趁寺內僧人不備溜入殿內，將其中目測價值高昂的一塊「福祿壽」翡翠玉石雕刻用紅布遮蓋後竊走。

報導指出，目前，犯罪嫌疑人張男、戴男因涉嫌竊盜罪，已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。