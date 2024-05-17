中俄聯合聲明　俄承認台灣是中華人民共和國不可分割一部分

▲俄羅斯總統普丁16日訪問中國大陸，與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

中國國家主席習近平16日在北京人民大會堂與赴中進行國是訪問的俄羅斯總統普丁會面，會後中俄發表聯合聲明，俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」。

俄羅斯總統普丁自2022年下令對烏克蘭展開軍事行動以來，第四度與習近平會面。習近平表示，普丁是他會面40餘次的「老朋友」，保持著密切溝通。會後中俄雙方簽署並發表《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，提到2024年為中俄建交75周年，雙邊關係定位不斷提升，達到新時代全面戰略協作夥伴關係這一歷史最高水準。

聲明的第一段就指出，當前的中俄關係超越冷戰時期的軍事政治同盟模式，具有不結盟、不對抗、不針對第三方的性質。面對動盪變革的世界格局，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，凸顯出穩定、堅韌的特質，正處於歷史最好水準。

俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方維護國家主權和領土完整、實現國家統一的舉措。

中國方面則支持俄方維護本國安全穩定、發展繁榮、主權和領土完整，反對外部勢力干涉俄羅斯內政。

此外，中俄聯合聲明中就軍事發展與印太地區局勢直指美國破壞全球戰略穩定，並對美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）各領域對亞太地區戰略穩定造成的後果表示嚴重關切。