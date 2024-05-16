韓國瑜親自下台與藍白立委「喬」！　立法院確定延會至7月16日

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

除了準總統賴清德赴立院國情報告案外，因準閣揆卓榮泰520上任後，勢必要前往立法院進行施政報告並備質詢，而立法院法定會期到5月底止，因此立法院長韓國瑜今（16日）召集朝野協商開會討論「新任行政院長施政方針報告及本院配合延會相關事宜。」經過藍綠白黨團討論，韓國瑜在宣布休息三分鐘後，也親自下台與藍白立委討論，最後延會時間訂在7月16日。

民眾黨團副總召黃珊珊指出，先訂延會的時間點，其餘有關人事同意權部分再用臨時會處理，若用新院長來總質詢，加上兩次專報，到七月中是適合的時間，若一下就延到八月，對委員的國會外交也無法安排，因此直接訂一個時間點在七月中是妥適的。

國民黨團總召傅崐萁說，國家政策若不調整，全民要面對破產危機，還有食安也是刻不容緩，因此至少新內閣上任後會有三個專報，推算六次施政總質詢，民眾黨團幹事長黃珊珊表示能夠在七月中，那國民黨團也建議延會到7月16號。

柯建銘說，頭尾訂好就去完成，很高興大家都很聚焦，10次差不多落點在7月5日，食安、能源政策還有其他開專報。本次會期延至7月16日。

最終，韓國瑜表示，一、各黨團同意定於5月31日（星期五）邀請新任行政院院長率同各部會首長列席進行施政方針報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人進行，質詢順序依民進黨黨團、國民黨黨團、台灣民眾黨黨團之順序輪流交叉方式進行；施政方針個人質詢之登記，請於5月24日（星期五）起至6月7日（星期五）止辦理，有關質詢期間之順序及人數，均依例授權議事處辦理。當次會議不處理臨時提案。二、本（第1）會期延會至113年7月16日（星期二）止。

