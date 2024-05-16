國二生「考太好被調侃」怒持美工刀揮砍　同學手臂被割8公分送醫

▲新北校園再傳校園攻擊事件。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者楊惠琪／台北報導

新北國中校園再傳持刀攻擊事件！中和區某國中一名國二生，因不滿被同學調侃期中考「考得不錯喔」，爆發口角衝突，突然情緒失控持美工刀揮砍，不慎劃傷一名圍觀的班上男同學，傷口長達8公分，緊急送醫急救，必須手術進行縫合，所幸沒有生命危險。由於先前才發生割頸案，讓新北教育局高度重視，要求學校積極妥善處理。

該校校長表示，學校剛舉行完期中考，今天上午第三節下課期間，一名國二生被同學調侃「都說沒讀書，怎麼考這麼好」，還有其他同學跟著起鬨打鬧，導致該名學生一時情緒失控，從文具袋拿起美工刀一揮，不慎劃傷其中一名圍觀的男同學，因傷口長達8公分，當場流了不少血，由護理師陪同送往雙和醫院急救，因傷口需進一步縫合，目前已轉送亞東醫院。

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校長表示，動手學生平常表現正常，人緣也非常好，為何會突然情緒失控持刀揮砍，老師也感到訝異，目前由專輔人員輔導中，對於班上目擊衝突事件的學生也會提供必要的輔導。此外，因美工刀算是教學用品，也將加強宣導具危險性文具用品與教具的使用時機。

新北教育局表示，學校第一時間已進行校安通報，並啟動安心輔導，確保班級學生穩定，目前班級正常上課。另已聯繫雙方家長，均已到場協助處理後續事宜。有關事件發生確切原因，學校將進一步釐清，並啟動相關學生積極輔導措施。

新北教育局指出，教育局非常重視此案，要求學校妥善積極處理，同時持續透過各式教育宣導或研習時機積極強化校園安全，並要求各校於各式集會及課程融入教導學生校園安全教育，重視學生情緒教育與心理健康，以具體預防輔導策略，加強學生對校園友善環境的認知與實踐。