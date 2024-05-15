　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁明出訪中國　稱俄中關係達到歷史最高水準

▲▼ 俄羅斯總統普丁（左）與中國大陸主席習近平（右）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（左）與中國大陸主席習近平（右）。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯總統普丁在訪中前夕受訪表示，俄中關係已達歷史最高水準，優勢互補正為兩國關係注入強大動力；另指俄方對烏克蘭議題願意談判，但必須考慮到捲入這場衝突的所有國家利益，包括俄方的利益。

普丁（Vladimir Putin）5月7日甫宣誓展開破紀錄第5個任期。中國外交部發言人近日宣布，應中國國家主席習近平邀請，普丁將於5月16日至17日對中國進行國是訪問。

中國新華社今天刊出普丁專訪，大聲唱好對俄中關係及與中國國家主席習近平的友誼。

普丁表示，目前俄中關係已達到歷史最高水準，即使面對嚴峻的國際形勢，兩國關係仍在持續加強。正是兩國戰略夥伴關係前所未有的高水準，讓他決定選擇中國作為就任總統後第一個出訪的國家。

他指出，3/4個世紀以來，俄中兩國走過了一條漫長且時而曲折的道路，充分汲取了兩國關係不同發展階段的歷史經驗，優勢互補正在為兩國關係全面迅猛發展注入強大動力。重要的是，當代俄中關係獨立於意識形態和政治局勢之外。雙邊關係的多層次發展是自覺的戰略選擇。

針對如何解決「烏克蘭危機」議題，普丁批評「西方精英頑固試圖『懲罰』、孤立和削弱俄羅斯，並向烏克蘭當局提供資金和武器」。俄方希望透過和平手段全面、可持續、公正地解決這場衝突，俄方對就烏克蘭問題進行對話持開放態度，但這些談判必須考慮到捲入這場衝突的所有國家的利益，包括俄方的利益。

他說，俄羅斯面臨的主要問題是任何保證都缺乏可靠性，「因為所面對的國家的統治集團更喜歡一種不基於國際法的世界秩序，而是一種『基於規則的秩序』。他們大談特談規則，卻無人見過這些規則，也無人讚同這些規則，而且隨著當前政局和規則杜撰者利益的變化，這些規則還在不斷改變」。

另外他提到俄中文化交流方面，指俄羅斯預計推出新的活動，其中包括國際流行歌曲大賽「國際歌唱大賽」。中國是該項目的重要合作夥伴。

他說對中國文化有濃厚興趣，尤其是過去在訪中期間，對中國武術了解不少，指武術在俄羅斯非常流行。稱對中國哲學充滿敬意。家人也對中國很著迷，其中一些人正在學習中文。

ET快訊
禁賽10場！　大聯盟投手認了用松香
鴻海上看294元！　外資力挺喊買
33歲女罕見「雙陰道」！　台大手術成功懷雙胞胎
周渝民、阮經天對決影帝！《周處除三害》13項入圍大贏家
北市資深巡官涉包庇色情業者　副議長前助理等10餘人遭約談
快訊／洲美嚴重車禍！　車頭嚴重變形
快訊／2寶媽低頭閉眼！　閨蜜等3人全移送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本34歲政壇菁英「性侵6女」前途毀！神社當淫窟　下藥後壞壞

托嬰中心1人餵4孩　9月男嬰「被塞義大利麵」噎死！生前吐出塊狀物

英國小鎮爆嚴重疾病！　數百人「腹瀉痙攣」政府介入調查

尹錫悅佛誕節會晤「政敵」曹國　主動握手問候！前天才被罵親日賣韓

19歲少年遭綁架！「被施展魔咒」囚地牢26年　頂絡腮鬍獲救畫面曝

快訊／日本福井機場飛機「機腹著陸」！　跑道緊急封閉

30年最大暴動！法屬新喀里多尼亞宣布宵禁　關閉機場航班停飛

脫北團體大爆金正恩「身世之謎」！　空投上萬傳單：血統不純

足球員「性侵熟睡女」咬痛她胸部　裸照傳隊友群組：有人要試嗎

新加坡新總理是誰？親民爆表「粉絲數僅次李顯龍」　超狂資歷曝光

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

8+9妹學渣逆襲上台大　勵志分享：人生沒不可能

日本34歲政壇菁英「性侵6女」前途毀！神社當淫窟　下藥後壞壞

托嬰中心1人餵4孩　9月男嬰「被塞義大利麵」噎死！生前吐出塊狀物

英國小鎮爆嚴重疾病！　數百人「腹瀉痙攣」政府介入調查

尹錫悅佛誕節會晤「政敵」曹國　主動握手問候！前天才被罵親日賣韓

19歲少年遭綁架！「被施展魔咒」囚地牢26年　頂絡腮鬍獲救畫面曝

快訊／日本福井機場飛機「機腹著陸」！　跑道緊急封閉

30年最大暴動！法屬新喀里多尼亞宣布宵禁　關閉機場航班停飛

脫北團體大爆金正恩「身世之謎」！　空投上萬傳單：血統不純

足球員「性侵熟睡女」咬痛她胸部　裸照傳隊友群組：有人要試嗎

新加坡新總理是誰？親民爆表「粉絲數僅次李顯龍」　超狂資歷曝光

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：直接刷掉

賴蕭就職紀念金、銀鑄錠「最高要價30520元」　中華郵政520發行

北市副議長主任疑勾結警官「包庇色情業者」　住處搜索約談偵訊中

廣達Q1大賺3.13元寫同期新高！「員工分紅」年增近3成羨煞

潘文忠7年教長任期將交棒　曝退休3大規畫：盼多陪家人

雲林國中小師生今日午餐全體吃素！　「515蔬食日」健康又環保

日本34歲政壇菁英「性侵6女」前途毀！神社當淫窟　下藥後壞壞

阮經天《周處》二搶影帝！許瑋甯是北影評審　舊愛劉品言也爭影后

5580萬顆過期進口蛋都堆肥了！　農業部公布銷毀影片

曾投無安打投手手套超黏被驅逐出場　坦承用松香：別人也在用

雪貂神偷精準偵測財物　主人皮夾「在劫難逃」

國際熱門新聞

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

水原一平拒絕認罪！　首次出庭畫面曝光

Fed跳針、迷因股狂飆60%　美股收高126點

25歲酒店女帝遭恩客刺殺！傳奇一生曝光

「極樂開車」駕駛右手狂抓！　對女伴色色影片瘋傳

沃爾瑪爆裁員　數百人恐丟工作

2韓女遭3日男性侵！犯嫌爆是「網紅整形醫師」

李顯龍主政20年GDP翻2倍　超強政策1次看

本人出演無碼A片！日情侶檔親上陣「自產自銷」

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

前空姐「頭蓋骨削一半」　克服障礙百萬人落淚

美國安專家：習最快4年後武力犯台

聯合國車輛拉法遭槍擊！首名外籍員工喪命

京都古寺新一代「佛系女僕」長相曝光！

更多熱門

相關新聞

普丁一年內2度訪中！　分析：尋求習近平力挺中俄關係更緊密

普丁一年內2度訪中！　分析：尋求習近平力挺中俄關係更緊密

俄羅斯總統普丁即將於本周四（16日）訪問中國，距離他去年10月訪中僅距離短短7個月，標示著全球因烏克蘭戰爭、以哈衝突導致斷層更大，中俄關係因此愈趨緊密。中國國家主席習近平預計張開雙手迎接盟友普丁的到來。

普丁：北京清楚烏俄戰爭根源　俄未拒絕談判

普丁：北京清楚烏俄戰爭根源　俄未拒絕談判

大陸宣布：俄羅斯總統普丁5月16日至17日訪中

大陸宣布：俄羅斯總統普丁5月16日至17日訪中

普丁絕望臨陣換防長　美：俄羅斯侵烏代價高昂

普丁絕望臨陣換防長　美：俄羅斯侵烏代價高昂

普丁選經濟學家任防長　蕭依古掌國安會

普丁選經濟學家任防長　蕭依古掌國安會

關鍵字：

俄中關係普丁烏克蘭危機文化交流國際歌唱大賽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面