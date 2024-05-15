普丁明出訪中國　稱俄中關係達到歷史最高水準

▲俄羅斯總統普丁（左）與中國大陸主席習近平（右）。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯總統普丁在訪中前夕受訪表示，俄中關係已達歷史最高水準，優勢互補正為兩國關係注入強大動力；另指俄方對烏克蘭議題願意談判，但必須考慮到捲入這場衝突的所有國家利益，包括俄方的利益。

普丁（Vladimir Putin）5月7日甫宣誓展開破紀錄第5個任期。中國外交部發言人近日宣布，應中國國家主席習近平邀請，普丁將於5月16日至17日對中國進行國是訪問。

中國新華社今天刊出普丁專訪，大聲唱好對俄中關係及與中國國家主席習近平的友誼。

普丁表示，目前俄中關係已達到歷史最高水準，即使面對嚴峻的國際形勢，兩國關係仍在持續加強。正是兩國戰略夥伴關係前所未有的高水準，讓他決定選擇中國作為就任總統後第一個出訪的國家。

他指出，3/4個世紀以來，俄中兩國走過了一條漫長且時而曲折的道路，充分汲取了兩國關係不同發展階段的歷史經驗，優勢互補正在為兩國關係全面迅猛發展注入強大動力。重要的是，當代俄中關係獨立於意識形態和政治局勢之外。雙邊關係的多層次發展是自覺的戰略選擇。

針對如何解決「烏克蘭危機」議題，普丁批評「西方精英頑固試圖『懲罰』、孤立和削弱俄羅斯，並向烏克蘭當局提供資金和武器」。俄方希望透過和平手段全面、可持續、公正地解決這場衝突，俄方對就烏克蘭問題進行對話持開放態度，但這些談判必須考慮到捲入這場衝突的所有國家的利益，包括俄方的利益。

他說，俄羅斯面臨的主要問題是任何保證都缺乏可靠性，「因為所面對的國家的統治集團更喜歡一種不基於國際法的世界秩序，而是一種『基於規則的秩序』。他們大談特談規則，卻無人見過這些規則，也無人讚同這些規則，而且隨著當前政局和規則杜撰者利益的變化，這些規則還在不斷改變」。

另外他提到俄中文化交流方面，指俄羅斯預計推出新的活動，其中包括國際流行歌曲大賽「國際歌唱大賽」。中國是該項目的重要合作夥伴。

他說對中國文化有濃厚興趣，尤其是過去在訪中期間，對中國武術了解不少，指武術在俄羅斯非常流行。稱對中國哲學充滿敬意。家人也對中國很著迷，其中一些人正在學習中文。