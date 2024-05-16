17歲體育生左膝長骨瘤　醫生「誤切右膝」…院方：願協商賠償

▲醫生誤切右膝。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣西百色一名母親昨（15）日指控，右江民族醫院誤切17歲兒的右膝蓋，「孩子是左膝長骨瘤，手術到一半，醫生出來跟我說切錯了」，因兒子是體育生，讓她十分擔心是否會影響未來發展。院方表示，後續一切治療將會負責到底。

▲疑因手術名稱打錯。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，5月15日，廣西百色一位家長反映，孩子左膝長骨瘤，被右江民族醫院錯切右膝組織，「我們要動手術的是左膝，他為什麼會切到右膝？手術同意書上面也寫著左膝。」

▲該體育生為左膝需動手術。（圖／翻攝自微博，上同）

她氣憤地說道，「兒子今年17歲，是體育特長生，跑田徑的，他的左膝長了腫塊，比雞蛋還大，手術是左股骨軟骨瘤要切除。手術當天開到一半時，醫生出來跟我說，他切錯了，切到右膝。手術中那麼多醫護人員，怎麼就沒人發現呢？」

報導指出，診斷書上寫的是左膝需動手術，但手術名稱卻寫著右膝腫物切除。院方負責人表示，是管理上的疏忽，「我們的責任，沒什麼好說的，換作是我的小孩發生這種事，我也會很難過，左膝的手術我們會免費幫他做，目前看來右膝不會有後遺症，不會影響到他運動，當然醫院後續會持續追蹤。」