520見證歷史時刻　92歲嬤擔任「台南包車團」車長

▲準總統賴清德將於5月20日就職，不少台南鄉親已經籌備包車行。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德將於5月20日就職，據了解，來自賴清德故鄉新北萬里，以及其政治發跡地台南的鄉親，都發起自發性包車行動，想要親自前往總統府前參與就職典禮，見證歷史一刻。初步統計，目前已有超過10台遊覽車規劃自台南各區包車北上，預計當天清晨就出發，還有高齡92歲的阿嬤擔任車長，強調「一定要去見證」。

據掌握，台南各區皆有民眾自主發起包車北上活動，初步統計就有超過10台遊覽車規模，將在就職日當天清晨時分出發，一路北上，要為他們從立委、市長選舉期間就一路支持，至今成為我國新任總統的賴清德獻上最深祝福。包車計畫起源最早是長年支持賴清德的友人與支持者主動詢問能否參加觀禮，拋磚引玉後，才發現有意北上觀禮人數遠遠超過預期，包車計畫於是油然而生。

「一定要去見證」，今年已經高齡92歲的張蔡額阿嬤是包車團中最資深車長，她與賴清德相識於20多年前，當時賴清德剛投入立委黨內初選，作為商場重要幹部之一的張蔡額阿嬤，成為可以左右初選結果的關鍵人物。而當賴清德數度拜訪後，張蔡額一口答應幫忙，沒想到這一幫就是20年。

▲賴清德昔日與張蔡額阿嬤合影。（圖／張蔡額提供）

同樣將在就職日當天隨車北上的前小北商場發展協會理事長李正雄透露，當日將於清晨出發，參加完就職典禮後就返程南下。被問起路途遙遠、行程倉促，會不會太辛苦？他笑稱，「他可以一路當到總統，代表我們挺的人、支持的人沒有錯」想到這裡，覺得一切都值得。

千里迢迢觀禮，當然也有觀禮團為此特別打造小旅行。過去在賴清德任立委、市長期間，襄助他10餘年的最佳左右手、辦公室主任蔡順天表示，結束觀禮行程後，他們將前往賴清德萬里老家拍照留念，並在附近餐廳享用當地料理。「旁邊就有一個小漁港，有賣一些海產」，他說，早早就已查好資料，為當天做好萬全準備。