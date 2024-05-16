　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

520見證歷史時刻　92歲嬤擔任「台南包車團」車長

▲賴清德宴請黨籍立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲準總統賴清德將於5月20日就職，不少台南鄉親已經籌備包車行。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德將於5月20日就職，據了解，來自賴清德故鄉新北萬里，以及其政治發跡地台南的鄉親，都發起自發性包車行動，想要親自前往總統府前參與就職典禮，見證歷史一刻。初步統計，目前已有超過10台遊覽車規劃自台南各區包車北上，預計當天清晨就出發，還有高齡92歲的阿嬤擔任車長，強調「一定要去見證」。

據掌握，台南各區皆有民眾自主發起包車北上活動，初步統計就有超過10台遊覽車規模，將在就職日當天清晨時分出發，一路北上，要為他們從立委、市長選舉期間就一路支持，至今成為我國新任總統的賴清德獻上最深祝福。包車計畫起源最早是長年支持賴清德的友人與支持者主動詢問能否參加觀禮，拋磚引玉後，才發現有意北上觀禮人數遠遠超過預期，包車計畫於是油然而生。

「一定要去見證」，今年已經高齡92歲的張蔡額阿嬤是包車團中最資深車長，她與賴清德相識於20多年前，當時賴清德剛投入立委黨內初選，作為商場重要幹部之一的張蔡額阿嬤，成為可以左右初選結果的關鍵人物。而當賴清德數度拜訪後，張蔡額一口答應幫忙，沒想到這一幫就是20年。

▲▼賴清德與張蔡額阿嬤合影。（圖／張蔡額提供）

▲賴清德昔日與張蔡額阿嬤合影。（圖／張蔡額提供）

同樣將在就職日當天隨車北上的前小北商場發展協會理事長李正雄透露，當日將於清晨出發，參加完就職典禮後就返程南下。被問起路途遙遠、行程倉促，會不會太辛苦？他笑稱，「他可以一路當到總統，代表我們挺的人、支持的人沒有錯」想到這裡，覺得一切都值得。

千里迢迢觀禮，當然也有觀禮團為此特別打造小旅行。過去在賴清德任立委、市長期間，襄助他10餘年的最佳左右手、辦公室主任蔡順天表示，結束觀禮行程後，他們將前往賴清德萬里老家拍照留念，並在附近餐廳享用當地料理。「旁邊就有一個小漁港，有賣一些海產」，他說，早早就已查好資料，為當天做好萬全準備。

ET快訊
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

王君萍10歲兒剪新髮型被笑！「超成熟反應」讓她吃驚：孩子點醒我

越南駕駛右手狂抓！　對女伴色色影片瘋傳

政治熱門新聞

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

藍白輪班守議場！黃國昌遭夜襲直播　傅崐萁送冰棒「吃掉民進黨」

接招合唱團確定高雄開唱！陳其邁：許願成功

「蔡英文根本不想特赦陳水扁」　吳子嘉分析：是跟賴清德的暗盤交易

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

為賴清德重啟核電鋪路？　準經長：多數人同意決定

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

傅崐萁換拍他頭　陳世軒一動作反制

四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

綠委準備被輾壓！　陳玉珍：我是金門坦克直接壓陣

即／AIT宣布：代表團將訪台參加賴清德就職典禮

5名嘴遭陸制裁懲戒　林右昌責令警政署加強保護

四叉貓拿路權「集結100人」　徐巧芯曝反擊手段：我不會被霸凌

胡志強76歲！　曝慶生照與夫人邵曉鈴笑開懷

更多熱門

相關新聞

蕭美琴維安呼號敲定「安平警衛室」　賴清德沿用「萬里警衛室」

蕭美琴維安呼號敲定「安平警衛室」　賴清德沿用「萬里警衛室」

準總統賴清德、準副總統蕭美琴520即將正式上任。在維安警衛室呼號方面，賴清德確定沿用副總統任內的「萬里警衛室」，象徵其出身新北的萬里老家；而蕭美琴則選擇「安平警衛室」，象徵其出身台南老家。

稱坐著與吳釗燮握手「無言和」　徐巧芯酸：他被賴清德唸過了

稱坐著與吳釗燮握手「無言和」　徐巧芯酸：他被賴清德唸過了

龐培歐將出席520就職大典　「期待賴將台灣放在第一位」

龐培歐將出席520就職大典　「期待賴將台灣放在第一位」

昔賴老家打卡「住家被拍卻提告」　徐巧芯：萬里老宅是觀光點

昔賴老家打卡「住家被拍卻提告」　徐巧芯：萬里老宅是觀光點

卓冠廷：賴政府要超越小英　「會很難」

卓冠廷：賴政府要超越小英　「會很難」

關鍵字：

賴清德就職典禮包車北上鄉親支持歷史見證

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面