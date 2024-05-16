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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴維安呼號敲定「安平警衛室」　賴清德沿用「萬里警衛室」

▲民進黨主席賴清德、蕭美琴出席民進黨新春聯誼。（圖／記者林敬旻攝）

▲準總統賴清德、準副總統蕭美琴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

準總統賴清德、準副總統蕭美琴520即將正式上任。在維安警衛室呼號方面，賴清德確定沿用副總統任內的「萬里警衛室」，象徵其出身新北的萬里老家；而蕭美琴則選擇「安平警衛室」，象徵其出身台南老家。

經向相關單位確認，國安特勤中心確實提供各種名單供蕭美琴圈選，不過蕭美琴最終自行以其台南老家為發想，命名為「安平警衛室」。至於賴清德，則沿用其副總統任內的「萬里警衛室」。

警衛室命名依過去慣例，多半會以警衛對象的老家、居住地為主。舉例而言，前總統李登輝時期，因其官邸位於大安路，便以「大安警衛室」命名；總統蔡英文戶籍在新北永和，因此以「永和警衛室」定之；賴清德會以「萬里警衛室」也是跟其老家位於新北萬里有關。

不過，前總統陳水扁以「玉山警衛室」命名，主要是他是民進黨首位總統，被視為首位台灣總統，而玉山則象徵台灣之意；前總統馬英九以「中興警衛室」命之，則是中興國民黨之意。

至於前副總統陳建仁，他出生在高雄旗山，父親是國民黨白派大老、前高雄縣長陳新安；不過，他並沒有以老家為命名，而是因為其婚後跟老婆一起受洗，成為虔誠的天主教徒，他的呼號則以宗教信仰為主，定為「聖家警衛室」，後來也改為「平安警衛室」。

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