稱坐著與吳釗燮握手「無言和」　徐巧芯酸：他一定被賴清德唸過

▲徐巧芯持續槓吳釗燮，稱自己拆穿了吳的謊言。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯涉及洩漏台捷合作合約文書，日前遭外交部提告，昨日在立法院國防外交委員會首度與外交部長吳釗燮碰頭。徐巧芯今（16日）上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，吳釗燮有過來伸手示好，自己配合握手，但沒有站起來，「代表沒有握手言和」，並酸吳釗燮一定是被準總統賴清德「唸過」，態度才軟化，「有被教訓到了啦！」

徐巧芯並認為，行政權與立法權不該這樣碰撞，而吳釗燮提告立委，是把爛攤子留給即將接任外交部長的林佳龍，「與立委吵成這樣，這是應有的行為嗎？很離譜」，「相信民進黨高層也覺得很不好，傷害的是執政黨，因為他們是少數啊！」

徐巧芯表示，吳釗燮也不是什麼「吵架王」，吳還稱「林北」是一種鄉下語言，但她認識很多住在農村的人，沒有人會這樣自稱，「有歧視鄉下人的味道」，在一般情境下沒有人會自稱「林北」，「外交部很愛說謊」！

徐巧芯表示，昨天她質詢吳釗燮時，提出外交部密件相關內容都已經在捷克的外交期刊上公開，「打臉」外交部，為什麼人家可以民主公開，我們的政府卻要遮遮掩掩？她昨天公布捷克外交期刊的內容，外交部原本說有掌握期刊內容，卻在質詢現場答不出期刊內容說了什麼，「這就是直接被抓到騙人」。

徐巧芯強調，雖然昨天她拆穿了吳釗燮的謊言，但有關1000萬美金的流向，她不是檢察官，要如何查呢？如果通過國民黨的國會改革三法，國會取得調查權，她就能約詢官員，外交部將無法為所欲為。

徐巧芯批，只有台灣是那麼的不透明，捷克的NGO或政府援助項目，只要當人民索取時，就可以公開，大家再回頭檢視就能知道台灣的政府有多麼誇張，就連疫苗、雞蛋採購合約都要封存，不是密件的都要蓋上密字，現行《國家機密保護法》應該重新修正。

徐巧芯質疑，昨天她問吳釗燮對於提供1000萬美金給捷克科技研究院將如何花用，外交部完全不知道，其中指定300萬到400萬要採購台灣醫材，吳釗燮騙說是依照立法院過去的決議，但立法院的決議是指如果與國外締約，要儘可能採購台灣的東西，並沒有要求迴避《政府採購法》，吳釗燮卻說沒有要按照《政府採購法》，這是多麼荒唐的事情？一個堂堂外交部長竟然覺得跳過《政府採購法》合理，她問有多少廠商知道這個醫材生意，有沒有公平競爭？吳釗燮也回答不出來，「捷克方面如何知道那一種台灣醫材比較好？最後不就又掌握在政府的手上，而且這筆帳大家永遠不知道花去哪裡。」