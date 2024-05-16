傅崐萁盤點藍委戰力　「陳玉珍衝過去，男女像被拖拉庫撞」

記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團力拚明（17日）三讀通過國會改革法案，昨天開始國民黨立委們在議場前24小時輪班，昨日下午時間，民眾黨團也加入一起排班。對於傳出明天民進黨可能會佔領主席台，國民黨團總召傅崐萁今探班值班藍委時也盤點藍委戰力，提到金門立委陳玉珍表示，「我們有戰地女戰神，陳玉珍她衝過去，不管男生女生，像被拖拉庫撞到」。

▲國民黨立委在議場前排隊 。（圖／記者崔至雲攝）



面對明天民進黨可能發動的文攻、武嚇，傅崐萁說，文攻方面，民進黨可能用案海戰術，一大早提很多案子，另也可能進行冗長發言，不過按照議事規則，國民黨可以提出停止討論、逕付表決，黃國昌也說，若碰到「文攻」部分由他負責，「武鬥」部分，「武鬥就是我負責」。

國民黨立委黃健豪也說，明早光是送案就是很大攻防焦點，希望排在第一案，如果民進黨用「案海戰術」，至少重要法案會在前幾案，武鬥問題也是一樣，國民黨團才這麼多人守在議場前。

黃健豪笑著舉例，明天一開門，可能林沛祥負責守護主席台，防止民進黨占領主席台，讓議事順利開始。此時林沛祥則在一旁扶著額頭苦笑。

隨後傅崐萁盤點藍委戰力，看到國民黨立委游顥說，這個分量絕對夠，「這個以前打橄欖球，一個抵十幾個」；再拍肩旁邊的藍委黃健豪表示，「我們健豪也是很強，不只是跆拳道黑帶，手腳滾過去像保齡球一樣」。

最後傅崐萁更提到，「我們還有戰地女戰神，陳玉珍她衝過去，不管男生女生，像被拖拉庫撞到」。

