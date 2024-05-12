居酒屋陶瓷狸貓太可愛　北市婦2度偷走！店家不忍了報警抓人

記者張君豪／台北報導

台北市大安區敦化南路一段160巷內某居酒屋11日發生一起店內竊案，居酒屋黃姓業者（40歲）在店內擺放的陶瓷製日本狸貓遭竊，經過黃男調閱監視器發現是同一女子所為，店家氣憤向警方表示，早在4月2日兩隻陶瓷狸貓就遭到該名女子竊取，所幸及時發現追回，後來店家甚至用膠水把陶瓷狸貓黏在店內櫃檯上展示，結果5月11日又遭女賊上門行竊，店家無奈報警。

▲大安區敦化南路某居酒屋店內狸貓吉祥物遭竊，警方事後約談涉嫌偷竊羅女到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

黃姓業者向警方表示，兩隻日本狸貓是他從日本以每隻2千元日幣價格購買回台擺放在店內，東西雖然便宜但是有紀念意義，陶瓷狸貓第一次遭竊後，業者還用塗膠方式固定，但沒想到仍遭女賊竊走，讓業者決定不再隱忍報警。





酒坊調閱監視器發現是轄內居民羅女（76歲）涉案偷竊，大安分局敦化南路派出所11日接獲黃姓民眾報案，稱渠經營之居酒屋內所擺放的「日本狸貓」陶瓷飾品兩度遭竊，經調閱監視器畫面皆是同一人所為。



警方受理後循線查緝羅姓女竊嫌到案說明，並查扣店家被偷的兩隻日本狸貓陶瓷飾品。 大安警方表示：被偷走的兩隻日本狸貓是居酒屋老闆特別從日本帶回台灣，做為店內的招財吉祥物，對店家來說有特殊意義。羅女則稱，路過該店時，因受不了店內日本狸貓太可愛，衝動起了貪念才下手行竊，全案依竊盜罪函請台北地檢偵辦。

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