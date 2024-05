斯洛伐克總理「身中數槍」直升機送醫搶救！府辦證實：生命垂危

記者閔文昱/綜合報導

斯洛伐克總理費科(Robert Fico)15日遭到一名59歲槍手近距離槍擊,斯洛伐克政府辦公室及費科官方臉書證實,費科因身中數槍,被直升機送往班斯卡-比斯特里察(Banská Bystrica)搶救,目前生命垂危。

▲斯洛伐克總理費科(Robert Fico)15日遇刺,生命垂危。(圖/路透,下同)

根據俄羅斯國營媒體塔斯社(TASS)報導,費科15日在首都東北方約150公里處漢德洛瓦(Handlová)一棟政府單位的大樓前遇刺,當時他正結束一場會議並向民眾示意,卻遭59歲槍手近距離開槍,現場傳出4聲槍響,造成他至少腹部、胸口中彈。

Footage of Slovak Prime Minister Fico being taken to his car following assassination attempt. pic.twitter.com/jVkEtGZ87M