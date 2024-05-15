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斯洛伐克總理「身中數槍」直升機送醫搶救！府辦證實：生命垂危

記者閔文昱／綜合報導

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遭到一名59歲槍手近距離槍擊，斯洛伐克政府辦公室及費科官方臉書證實，費科因身中數槍，被直升機送往班斯卡-比斯特里察（Banská Bystrica）搶救，目前生命垂危。

▲斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺，生命垂危。（圖／路透）

▲斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺，生命垂危。（圖／路透，下同）

根據俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，費科15日在首都東北方約150公里處漢德洛瓦（Handlová）一棟政府單位的大樓前遇刺，當時他正結束一場會議並向民眾示意，卻遭59歲槍手近距離開槍，現場傳出4聲槍響，造成他至少腹部、胸口中彈。

根據現場畫面，費科遭遇槍擊後，迅速被數名維安人員抬上車，而槍手則在約5、6公尺處遭壓制逮捕。俄國《衛星新聞》報導，費科已被直升機送往醫院搶救。

▲斯洛伐克總理遇刺，槍手已被逮捕。（圖／路透）

▲59歲槍手遭逮捕。（圖／路透）

費科的官方臉書及斯洛伐克政府辦公室稍早證實，費科因身中數槍，被直升機載往班斯卡-比斯特里察的醫院搶救，目前生命垂危，接下來的幾小時將會是關鍵。

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