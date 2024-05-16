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社會 社會焦點 保障人權

林森錢櫃6死惡火練台生無罪　劉承武：有錢判生無錢判死

記者黃翊婷／綜合報導

錢櫃KTV北市林森店2020年4月26日發生大火，造成6死67傷重大事故，錢櫃董事長練台生與林森店幹部等人被檢方起訴，但一審判決昨日（15日）公布，包含練台生在內共有3人判決無罪。全國被害人權協會副理事長、北檢資深檢察官劉承武直言，這樣的判決恐怕會讓民眾加深「有錢判生，無錢判死」的負面印象。

被害人人權協會副理事長、檢察官劉承武。（圖／ETtoday資料照）

▲劉承武認為，錢櫃大火的一審判決會對司法造成負面影響。（圖／ETtoday資料照）

回顧整起案件，錢櫃KTV北市林森店由錢櫃子公司迪廣公司經營，2020年間斥資近4000萬元在大樓內增設2部貫通地下2樓到地上10樓的電梯，期間同時營業，但包商王聖傑在2020年4月26日上午9點多，將1台雷射水平儀放在店內4樓儲藏室充電，接著前往其他樓層施工，沒想到上午10點多4樓儲藏室突然冒出火舌。

由於整棟大樓的消防警報、排煙、灑水、廣播系統因為受信總機被關閉電源，加上店內幹部、服務生沒有立刻疏散顧客，導致現場一片混亂，最終一共造成6死67傷。事後，檢方依過失致死、過失傷害、公共危險等罪嫌，在2020年10月間起訴錢櫃董事長練台生、林森店經理翁珮雯、日班副理張惠純、高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、包商王聖傑與迪廣公司。

▲▼錢櫃董事長練台生因北市林森店2020年施工大火造成6死67傷意外，被起訴涉犯過失致死等罪嫌，先前到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲錢櫃董事長練台生一審獲判無罪。（資料照／記者黃哲民攝）

不過，一審判決結果昨日（15日）公布，台北地院法官認為，錢櫃公司內部分層負責，董事長無從隨時指揮監督所屬分店，即使練台生批准增設電梯，也是由錢櫃專責部門發包施作，練台生在本案中並未違反任何注意義務，因此裁定無罪。

另外，高級襄理陳思宏、謝勇奎也獲判無罪；包商王聖傑被判刑3年；林森店經理翁珮雯、日班副理張惠純、錢櫃工程師黃思銘分別被判處1年至2年不等的有期徒刑，均緩刑4年；迪廣公司則因違反職業安全衛生法，被判處罰金30萬元。

判決結果公開之後再次掀起各界議論，根據《中時新聞網》報導，全國被害人權協會副理事長、北檢資深檢察官劉承武直言，分層負責等說法等同睜眼說瞎話，這樣的判決恐怕會讓民眾加深「有錢判生，無錢判死」的負面印象。

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