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陳水扁有望特赦　吳淑珍仍有多案審理中！陳致中夫婦已無案一身輕

▲▼吳淑珍,陳水扁。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

▲陳水扁（左）若獲得特赦，刑期一筆勾銷，但扁嫂吳淑珍（右）仍有多起案件還在法院審理中。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁若獲特赦，已經定讞的20年刑期將一筆勾銷。但陳水扁家族仍有多起弊案還在審理中，除了陳水扁自己有4起案件停止審理，扁嫂吳淑珍還有洗錢案件在高院更三審中。至於扁兒陳致中、黃睿靚夫婦，現在已經無案在身。

引爆陳水扁家族弊案的源頭國務機要費案，當年爆發後還燒出海外洗錢等相關弊案。不過在立法院2022年5月三讀通過《會計法》修正草案後，國務機要費已經除罪化，包含所涉及的洗錢也一併免訴，讓扁家刑責大減。

而在陳水扁獲得特赦後，他所涉及的龍潭購地弊案、陳敏薰買官案、二次金改元大併復華案、龍潭購地洗錢部分，均不須再入獄服刑。不過他仍有四起案件，目前停止審理中，這四案分別為侵占總統府公文案、陳敏薰買官案洗錢部分、二次金改案之國泰併世華案，以及教唆偽證案。一旦法院重啟審理程序，未來陳水扁若遭判刑定讞，還是須入獄服刑。

陳水扁這四起未審結的案件中，扁家成員吳淑珍也捲入陳敏薰買官案洗錢部分、二次金改案之國泰併世華兩起案件，這兩案中扁珍2人均因健康因素停止審判程序，未來若法院重啟審理程序，吳淑珍的刑期也會再增加。

此外，吳淑珍目前仍有龍潭購地、南港展覽館兩案的洗錢部分，仍繫屬於高等法院更三審，但吳淑珍也因為健康因素，從未出庭。至於此件洗錢案於去年4月間經最高法院將部分案情定讞，陳致中遭判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。

不過，陳致中已在去年5月間發監執行，今年過年前已經獲得假釋出獄，陳致中執行完畢後，兩夫婦已經從扁家相關弊案脫身，沒有涉入其他案件。

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