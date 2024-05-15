收完百萬聘金變了樣　「退婚也不還」他怒放大絕…無緣老婆被關了

▲ 馬女收下聘金後態度大變，即便男方退婚也拒絕歸還。（圖／翻攝自微博）

周刊王

大陸一則男子相親後給聘金，女方冷暴力逼退婚的視頻引發關注。山東菏澤市巨野縣的魏男表示，他去年與山東菏澤市鄆城縣的馬女訂婚時，按照女方要求，給了聘金34萬元（人民幣，下同，約新台幣151萬元），之後馬女態度丕變，不僅多次冷暴力、言語辱罵，還要他再買1輛20萬以上的車，逼迫自己退婚。

《每日經濟新聞》報導，在後續溝通中，馬女將魏男的聯繫方式封鎖，男方尋求司法途徑解決問題。經法院調解，女方需退還金飾及分期退還30萬元彩禮。魏男出具山東省菏澤市中級人民法院的民事調解書，該份調解書的落款日期為2024年4月12日，內容指經法院主持調解，當事人自願達成協議。

根據調解書，馬女須返還彩禮款30萬元，並於2024年5月1日前支付6萬元、12月31日之前支付4萬元，明年12月31日前支付10萬元，2026年12月31日前支付10萬元，如逾期未足額支付上述任一筆款項，魏男可申請執行剩餘所有款項，並以欠付款項為基數、以同期一年期LPR計付利息。

另外，馬女於調解書送達之日起10日內返還金手鐲1個（34.46g）、金吊墜1個（0.93g）、佛頭1個（20.29g）、金項鏈1條（18.98g）、鑽戒一枚（0.8克拉）。調解書經各方當事人簽收後，即具有法律效力。但5月1日，魏男沒有如期收到馬女應退還的第一筆彩禮款，無奈之下只好在社交平台曝光此事。

受到媒體關注後，馬女曾稱「他至今沒和我這邊聯繫，我總不能私自把錢送到他家是吧！」對於調解書提到的金飾，女方說，「只剩下2件了，第一次旅遊掉了1件首飾，後來還有2個首飾沒了。」魏男律師指出，他已通過山東法院電子訴訟服務網，向鄆城縣人民法院申請對馬女強制執行並立案，要求一次性返還30萬彩禮和首飾珠寶。

魏男昨（14日）透露，上週五鄆城縣公安局告訴他，馬女已被司法拘留15天。警方證實上述消息，該案件已進入司法程序。魏男說，「如果她還是不還錢，我和律師會再次向法院申請司法拘留。」

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