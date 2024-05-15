　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸網紅指控「機長失聯」遭打臉　東航：機組遇曼谷大塞車

▲▼ 東航闢謠網傳機長失蹤不實 。（圖／翻攝 新黃河）

▲大陸博主指控東航「機長失蹤」，讓乘客等5個多小時 。（圖／翻攝 新黃河）

記者任以芳／綜合報導

大陸東航疑似發生「找不到機長」離譜事件。事件起因是大陸一位博主「擺爛兔兔」昨天發消息稱在機場聽到廣播「機長失蹤」，導致自己搭乘的班機延誤5小時。對此，東航則回應「網傳消息不實」。

綜合陸媒報導指出，該名博主「擺爛兔兔」稱，自己13日乘坐由泰國曼谷飛往雲南昆明東航MU742次航班發生了誤機，在曼谷機場聽到大喇叭用中文喊話，「機長現在聯繫不上，需要大家再等一下。」

最後有乘客打電話給大使館，換了更換新的機組人員。對此，有部分網友表達質疑，「擺爛兔兔」又解釋，「有個南方口音的姐姐錄下來機場廣播的聲音了。」

「博主擺爛兔兔」描述當時情況，曼谷機場的地勤說機長失聯，包括廣播也播放機長失聯，因此班機延誤5小時，飛到昆明又告訴說延誤是天氣原因，沒有賠償，但有安排酒店。

▲▼ 東航闢謠網傳機長失蹤不實 。（圖／翻攝 新黃河）

▲東航闢解釋傳機長失蹤是不實謠言  。（圖／翻攝 新黃河）

博主「擺爛兔兔」還說，東航一開始沒有說換機組，只是說機長正在趕來，後來乘客們十分生氣，地勤才說換了一個機組。」

針對機長是否失聯？東航空官方帳號也在博主「擺爛兔兔」的評論區回應，「網傳機組失聯消息不實。」

東航也特地還原解釋，仔細聽現場工作人員廣播，「原話是由於飛行員還沒到……不是飛行員失聯，而且機組也不想經歷堵車，當天曼谷大堵塞。」

據了解，昨14日因曼谷雷雨，原本乘坐的飛機執行前序航班時備降金邊，等待天氣好轉後重新飛抵曼谷，原航班機組因此超時。東航也立刻更換當地備份機組執行航班，遇到曼谷地面交通嚴重堵塞，導致新的機組晚到機場。

大陸媒體也報導，發帖者刻意散播不實信息，一字之差謬之千里，如果涉嫌侵害東航名譽，東航有權追責。同時，因為天氣原因後更換機組導致延誤，不予賠償。

ET快訊
不是抖音！高中生都在用「2款App」　學生認證：一下課就打開
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

握商店審核權！電商基層員工「1年收賄逾4億」　網：疑為淘寶

美對中加徵關稅　專家：美國選舉年拉攏產業民眾

男大生遭指「要求12歲女童拍裸照」　母怒控：親吻摟抱我女兒

陸網紅指控「機長失聯」遭打臉　東航：機組遇曼谷大塞車

陸男子手掌遭機器絞斷剩兩指　醫12小時顯微鏡「斷指移位」重塑右手

美對陸電動車加稅　王毅：不要再給世界製造新的麻煩了！

河南颳8級大風！樹被連根拔起　路燈倒塌「行人當場被砸死」

菲律賓5搜民間船駛向黃岩島水域　陸外交部：將依法維權反制

香港政府「整頓」社工註冊局　加入多名「特首選任」成員

對美商品也加徵關稅？　陸外交部示警：增加對華關稅是錯上加錯

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

寶寶出生2周驟逝...　猩猩媽緊抱孩3個月

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

握商店審核權！電商基層員工「1年收賄逾4億」　網：疑為淘寶

美對中加徵關稅　專家：美國選舉年拉攏產業民眾

男大生遭指「要求12歲女童拍裸照」　母怒控：親吻摟抱我女兒

陸網紅指控「機長失聯」遭打臉　東航：機組遇曼谷大塞車

陸男子手掌遭機器絞斷剩兩指　醫12小時顯微鏡「斷指移位」重塑右手

美對陸電動車加稅　王毅：不要再給世界製造新的麻煩了！

河南颳8級大風！樹被連根拔起　路燈倒塌「行人當場被砸死」

菲律賓5搜民間船駛向黃岩島水域　陸外交部：將依法維權反制

香港政府「整頓」社工註冊局　加入多名「特首選任」成員

對美商品也加徵關稅？　陸外交部示警：增加對華關稅是錯上加錯

大統百貨總裁也按讚的泉水　3.1億「萬安農牧」仍流標

南韓夫妻吃牛肉「喀啦」一聲…竟咬到注射針頭　驚悚X光照疑吞下肚

豬哥亮癌逝7周年「謝金燕痛心發聲」！　230字吐思念：想你了

桃園大坑溪大量白色泡沫！元凶抓到了　最高罰300萬

黃國昌喊與國民黨輪值守議場　王定宇嘆：真把民眾黨帶成藍營附庸

差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

桃園觀旅局攜手新加坡具影響力旅行業協會　簽署MOU共推智慧永續觀光

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

洪總談球隊守備失誤　紀慶然扭到腳要下二軍

媽媽來了！白柴車上「飛機耳+瞇瞇眼」興奮迎接　萌到像小白羊

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

大陸熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

陸何時懲戒台灣5名嘴？　國台辦：拭目以待

剛買新車17天！他遭車頂帳篷活活夾死

打掃沒戴口罩！20多歲女肺部竟長「小樹芽」

小學教師3年猥褻性侵29名幼女　被執行死刑

男童遭狗咬未及時接種疫苗　18天後身亡

美加徵301關稅　中商務部回應了

豆奶下藥迷昏男友！她一口咬下命根當場吞下去

電商基層男一年收賄4.1億！400廠商乖乖付錢

帽T男帶1.5公斤鱷魚頭入境！女海關攔查大震驚

女駕駛輾到人　兩度強拉她坐起來

21歲最美死刑犯槍決前張開嘴巴　行刑人秒懂

三寶「彎道逆向超車」猛撞雙載機車！　2女遭撞飛

醫生診斷患胃腸炎…女童1天後突休克死亡

更多熱門

相關新聞

飛歐洲新選擇　東航新開上海直飛維也納、馬賽、票價2.2萬起

飛歐洲新選擇　東航新開上海直飛維也納、馬賽、票價2.2萬起

今年夏季，為滿足前往歐洲旅遊的旅客需求，中國東方航空與上海航空將於6月22日起，開航上海浦東-維也納，7月2日起開航上海浦東-馬賽航班，台灣地區旅客可透過東航每週33班台北直飛上海的往返，轉飛這兩個新航點，新航點優惠票價2.2萬元起，另外還有上海直飛歐洲的12個航點。

空姐突PO「能背水一戰…秒啟動逃生滑梯跳出

空姐突PO「能背水一戰…秒啟動逃生滑梯跳出

東航MU5735廣西空難2周年　中國當局調查仍無進展

東航MU5735廣西空難2周年　中國當局調查仍無進展

東航被拍下高空放油　機長：機械故障

東航被拍下高空放油　機長：機械故障

東航高空故障狂晃動！女乘客大哭「有人寫遺書」

東航高空故障狂晃動！女乘客大哭「有人寫遺書」

關鍵字：

東航

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面