陸網紅指控「機長失聯」遭打臉　東航：機組遇曼谷大塞車

▲大陸博主指控東航「機長失蹤」，讓乘客等5個多小時 。（圖／翻攝 新黃河）

記者任以芳／綜合報導

大陸東航疑似發生「找不到機長」離譜事件。事件起因是大陸一位博主「擺爛兔兔」昨天發消息稱在機場聽到廣播「機長失蹤」，導致自己搭乘的班機延誤5小時。對此，東航則回應「網傳消息不實」。

綜合陸媒報導指出，該名博主「擺爛兔兔」稱，自己13日乘坐由泰國曼谷飛往雲南昆明東航MU742次航班發生了誤機，在曼谷機場聽到大喇叭用中文喊話，「機長現在聯繫不上，需要大家再等一下。」

最後有乘客打電話給大使館，換了更換新的機組人員。對此，有部分網友表達質疑，「擺爛兔兔」又解釋，「有個南方口音的姐姐錄下來機場廣播的聲音了。」

「博主擺爛兔兔」描述當時情況，曼谷機場的地勤說機長失聯，包括廣播也播放機長失聯，因此班機延誤5小時，飛到昆明又告訴說延誤是天氣原因，沒有賠償，但有安排酒店。

▲東航闢解釋傳機長失蹤是不實謠言 。（圖／翻攝 新黃河）

博主「擺爛兔兔」還說，東航一開始沒有說換機組，只是說機長正在趕來，後來乘客們十分生氣，地勤才說換了一個機組。」

針對機長是否失聯？東航空官方帳號也在博主「擺爛兔兔」的評論區回應，「網傳機組失聯消息不實。」

東航也特地還原解釋，仔細聽現場工作人員廣播，「原話是由於飛行員還沒到……不是飛行員失聯，而且機組也不想經歷堵車，當天曼谷大堵塞。」

據了解，昨14日因曼谷雷雨，原本乘坐的飛機執行前序航班時備降金邊，等待天氣好轉後重新飛抵曼谷，原航班機組因此超時。東航也立刻更換當地備份機組執行航班，遇到曼谷地面交通嚴重堵塞，導致新的機組晚到機場。

大陸媒體也報導，發帖者刻意散播不實信息，一字之差謬之千里，如果涉嫌侵害東航名譽，東航有權追責。同時，因為天氣原因後更換機組導致延誤，不予賠償。