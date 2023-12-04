東航高空故障狂晃動！女乘客嚇哭「有人寫遺書」　最後響掌聲

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸東方航空一架由上海飛往香港的航班，3日飛行中突然故障，機身出現劇烈晃動。據親歷者透露，整個飛機晃動超過20分鐘，多位女乘客大哭，甚至有人開始寫遺書，最終成功降落時，有人高喊「機長牛」，頭等艙還傳出掌聲。

▲事發畫面。（圖／翻攝微博）

據《中國青年報》報導，親歷者媛媛姐回憶道，飛行途中機組人員開始分發早餐，「我早餐還沒吃完，大約不到10點的時候，就聽到左側有一聲巨響，然後機身開始出現劇烈抖動，彷彿拖拉機啟動時一樣，還伴有強烈的燒焦氣味。我們的咖啡和茶都抖得溢出來了。」

另一位親歷者高女士表示，「我當時大腦一片空白，還以為要『完結』了，甚至想給我老公留遺書，但當時飛機上已經斷網了。」

一段親歷者發佈的影片顯示，飛機成功落地後，機艙內有人喊著「機長牛（厲害）」。媛媛姐表示，當時頭等艙內還有人鼓掌，掌聲先後響起了2次。

▲網傳東航發動機損壞照。（圖／翻攝自微博）

另外，大陸網上流傳一張發動機損壞的照片，對此資深機長陳建國向《紅星新聞》表示，若網傳葉片損壞的圖片屬實，則此次故障很可能是由於飛機發動機葉片脫落後轉動失衡，導致飛機產生了劇烈震動。

對於網傳圖片中發動機風扇葉片遭到損壞的原因，陳建國表示，萬米高度遭遇鳥擊是非常罕見的，通常原因為外來物撞擊、發動機葉片品質問題、發動機進氣道剝離導致葉片受損等等。至於具體是什麼原因，還需等待官方調查結論。

中國東方航空3日發布公告稱，上海虹橋至香港一航班飛行過程中出現故障信息，為確保飛行安全，機組按程序處置、備降廈門做進一步檢查，航班已於09：59安全落地；公司積極做好旅客服務保障，盡快安排旅客成行；對航班旅客造成的不便，公司深表歉意。