臺東縣府劃設「轉運站+臺東大學臺東校區」空品維護區　合格率提升

▲臺東縣政府劃設「臺東轉運站暨臺東大學臺東校區」空氣品質維護區。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升空氣品質及維護縣民健康，臺東縣政府劃設「臺東轉運站暨臺東大學臺東校區」空氣品質維護區，自去年9月1日起實施，主要針對燃油機車、第三期前的柴油車及廠滿3年的柴油大客車進入管制路段前須有檢測合格標章或紀錄，如有違反者按車種可處新臺幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善，臺東縣環保局表示，依據統計資料顯示，管制後機車合格率佔90.3%、柴油車合格率達93.5%，相較管制前提升許多，感謝縣民朋友們的配合，一起讓臺東空氣更優質。

臺東縣政府表示，臺東有全國最優良的空氣品質，根據環境部空氣品質監測站統計，臺東去年空氣品質良好率高達95.6%，為全國唯一縣市空氣品質良好率高於9成5以上，不僅利於縣民的身心健康，也吸引許多的好朋友來臺東旅遊，因此呼籲大家一起守護你我可放心大口呼吸的健康城市，定期進行柴油車保養及排煙檢測，創造更優質的生活環境，同時呼應聯合國17項永續發展目標(SDGs)第3項「確保及促進各年齡層健康及福祉」。

臺東縣環保局說明，「臺東轉運站暨臺東大學臺東校區」空氣品質維護區，設有「車牌辨識系統」全天監測，進入管制路段的燃油機車，出廠滿5年以上應完成當年度排氣檢驗、第三期前的柴油車及出廠滿3年以上的柴油大客車，應取得任一縣市環保機關核發有效期間內自主管理標章、或臺東縣環保局核發的空氣品質淨區標章、或有一年內排煙檢驗合格紀錄，如有違反者按車種可處新臺幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善。

環保局進一步指出，以管制成效來看，統計燃油機車管制前資料，112年1月3日至8月31日車辨數57,823輛，已完成該年度定檢49,166輛，佔85.03%，112年9月1日實施管制後至今(113)年4月30日車辨數85,832輛，已完成該年度定檢77,469輛，佔90.3%；統計柴油車管制前資料，112年5月10至6月3日車辨數342輛，取得標章數281輛，佔82.2% ，實施管制後至今年4月30日車辨數825輛，取得標章數771輛，佔93.5%，顯示管制後較管制前合格率提升許多，但仍有部分車輛仍未符合管制標準，呼籲駕駛朋友進入空氣品質維護區前，應檢查確認車輛是否符合管制標準。

空氣品質維護區取締裁罰並非主要目的，是希望柴油車主可多關注縣府訊息配合車輛排煙檢測，儘速取得自主管理標章或排煙合格檢驗紀錄，機車車主可至臺東縣認可機車排氣檢驗站 (https://ssur.cc/pHKKvM5)，免費完成當年度排氣檢驗，確認車輛排煙合格良好以免受罰，共同提升臺東整體空氣品質。