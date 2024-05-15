陸「堅決反對」美台4月軍演　國台辦：絕不允許任何外來干涉

▲大陸國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、任以芳／北京-台北報導

外媒《路透社》曝光消息稱，美台海軍以「不期而遇」的方式，今年4月秘密在西太平洋完成聯合軍演。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（14）日指出，「台灣問題事關中國核心利益，我們堅決反對，也絕不允許任何外來干涉。」

美台4月秘密軍演行動，大陸外交部昨也重申中美三個聯合公報，同時正告民進黨「以武謀獨」「以武拒統」都是死路，註定失敗，這一點不會有任何意外。

▲美國拜登（Joe Biden）上任後多次對台軍售，引起北京方面強烈不滿。（圖／路透）

大陸國台辦今舉行例行記者會，許多媒體關注美台軍事頻繁互動。有記者提問，「美國總統拜登已將對外軍援一攬子法案簽署成法，此項法案包含對台軍援等內容，民進黨當局表示感謝。對此有何評論？」

陳斌華指出，民進黨當局為謀求一黨私利，甘當外部勢力「以台制華」的棋子，正在把台灣帶向危險境地。

另，媒體提問，「剛卸任的美軍印太司令約翰·阿奎利諾海軍上將（John Aquilino）日前受訪稱，台灣可以效仿以色列，一天內動員出36萬人，應對解放軍隨時可能發起的對台軍事行動？」

陳斌華則痛批，美國一些反華勢力之前炒作「今日烏克蘭，明日台灣」、現在又鼓譟「台灣效仿以色列」，傳遞的信號十分危險。

對於阿奎利諾多次負面涉台言論，陳斌華總結指出，「事實證明，美國在哪裡拱火，哪裡就會遭殃，他們想把這套慣用手法複製到台灣，再度暴露出利用台灣、耗損台灣、犧牲台灣的險惡用心。」