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腦麻生與師生共舞　八里教養院「生命之美」校園巡迴起跑

▲八里教養院「生命之美」校園巡迴起跑。（圖／新北市社會局提供）

▲八里教養院「生命之美」校園巡迴起跑。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市立八里愛心教養院「生命之美」校園巡迴列車活動今（14日）開進鶯歌區永吉國小，罹患腦性麻痺的院生阿傑以俐落的「輪標舞技」與輪標舞老師「共舞」為活動開場，阿傑也擔任輪椅標準舞體驗活動關主，他以自身生命經歷，鼓勵學生「有愛無礙」，勇敢面對挑戰，人人都能舞出亮麗人生。

「生命之美」校園巡迴展設計五道關卡，包含：生命故事分享、輪標舞體驗、地板滾球活動、性平企鵝輕黏土創作及陶藝導覽等多元課程，體會身心障礙者如何突破身體上的限制，努力活出生命光采；關卡中也融入性平教育探索和體驗活動，幫助學生培養包容他人的同理心。

▲八里教養院「生命之美」校園巡迴起跑。（圖／新北市社會局提供）

▲八里教養院院生小傑（右1）與輪標舞老師輪標舞表演。

來自台東排灣族的阿傑罹患先天腦性麻痺，也有嚴重的脊椎側彎和四肢萎縮，原本缺乏對生活的熱情、常常自怨自艾，但在輪標舞老師許美惠的鼓勵下，讓他重新燃起對生命的熱情，阿傑練習以身體的力量駕馭輪椅，在舞台上擺動身軀，讓輪椅流暢的「滑」出俐落舞姿，當聽到掌聲響起的剎那，能讓他重拾信心，從此輪椅不只是他行動的工具，更如同他身體的延伸。

「輪椅不僅是代步工具，也能是乘載夢想的舞鞋。」阿傑透過舞蹈找到人生的價值，這回擔任「生命之美」輪標舞關主，他也鼓勵學生們「可以內向，但不要自卑」，還帶來母語教學，邀請學生用排灣族語喊出”Kisamuljai”（意思： 一起加油），替彼此加油打氣。

▲八里教養院「生命之美」校園巡迴起跑。（圖／新北市社會局提供）

▲永吉國小學生體驗輪標舞。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，永吉國小曾在春節時以「永抱生命、吉蛋傳情」為主題，用紅蛋送暖，和八里愛心教養院院生一同完成「蛋願人長久」的畫作，雙方當時並約定要將今年「生命之美」首場巡迴列車開進永吉國小。謝鑫敏表示，感謝永吉國小師生們熱情迎接院生，提供院生展現自我的舞台，也希望透過活動讓學生們學習包容差異、欣賞與接納不同生命的成長。

永吉國小校長鍾信昌表示，永吉國小為新北市生命教育特色學校，與生命之美活動精神相輔相成，學校除了透過平時課堂上教導學童如何同理身心障礙者，也安排透過實際的活動交流和體驗，希望讓學生有更深刻地體會，同時培養知恩惜福的觀念，學習身障者的生命韌性，更看見生命的無限可能性。

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