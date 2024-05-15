國會焦土戰！最新民調三黨立委滿意度都跌　藍白不滿意度飆升破五成

▲最新民調顯示，藍白立委不滿意度都破五成。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

《鏡新聞》今（15日）公布最新民調，國會立委表現滿意度部分，三黨立委皆跌，綠委滿意度38.5%、藍委34.7%、白委29.9%墊底；不滿意度部分，綠委48.7%不滿意、國民黨、民眾黨則在藍白合作後「不分軒輊」，分別以53.2%、54%雙雙突破5成。

對於國會各政黨立委表現滿意度調查，38.5%表示滿意民進黨立委整體表現，較上次調查跌落1個百分點、48.7%不滿意，較上次調查為5.1%；國民黨立委整體表現，認為滿意的有34.7%，跌落4.2個百分點、不滿意跳升破五成為53.2%，較上次調查升高8.8個百分點。

而民眾黨立委整體表現部分，滿意度跌破三成29.9%，跌落0.7百分點、不滿意亦升破五成為54%，升高6個百分點。

民調顯示，民進黨、國民黨、民眾黨三黨立委表現，仍呈現不滿意高於滿意的情況，滿意度為民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低；不滿意度民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年5月12日至5月13日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話541人、手機538人，共1,079份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台；經費來源：鏡電視。