撞船事件「盡快給遇難家屬交代」　國台辦：否則後果民進黨自負

▲國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、任以芳／北京-台北報導

金廈撞船事件後，大陸海警船近期多次在金門附近的海域展開執法巡查活動，外界解讀是給民進黨施壓？大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日指出，民進黨必須盡快給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，否則後果由民進黨承擔。

陳斌華首先指出，台灣是中國的一部分，大陸海警部門在金門附近海域依法開展常態化巡查，常態的執法巡查，是維護相關海域作業的正當之舉。

陳斌華指出，我們對民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全，傷害兩岸同胞感情的粗暴行徑，絕不容忍，絕不姑息。

最後，陳斌華強調，「民進黨當局必須盡快給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，否則一切後果由民進黨當局承擔。」

今年2月14日發生金廈撞船事件，至今未解決，雙邊談判停滯不前。大陸海警部門隨後宣布，在金門附近海域依法開展「常態化」巡查，路線越來越靠近台灣禁止海域。

本月初，大陸海警在金門附近海域依法開展常態執法巡查。大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」同日公布相關畫面，強調海警船進入了台灣所謂「禁止水域」，金門大橋清晰可見。

大陸相關海警船最近一次靠近我方海域於6日發生，大陸海監 14608、14604、14512、14603 等4艘船艦當日下午3點30分，再次編隊航入我金門南方禁止水域，海巡署隨即派遣巡防艇3艘平行對應，拒止該船隊繼續航行，並於下午4點37分陸續航出。