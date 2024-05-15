日本十字焦屍案件　他認「自首真相」：不聽大哥指令就會死得很慘

▲25歲男子平山綾拳涉嫌借轎車給兇嫌，被送往東京地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本栃木縣那須町深山河邊4月16日發現兩具焦屍，死者為寶島龍太郎、寶島幸子夫妻倆，兩人頭部套上塑膠袋、手腳捆綁焚燒，死狀悽慘。自從警方破獲幕後主謀為女婿關根誠端之後，最先出面自首的平山綾拳透露，他是聽從「大哥」的指示才會決定投案，否則恐怕會「死得很慘」。

根據日媒《日本新聞網》，案發將近一個月，警方已經將毀損屍體嫌疑改為殺人嫌疑，並依序逮捕6人，分別為負責在幕後唆使殺人的主謀關根誠端，以及佐佐木光、平山綾拳、若山耀人、姜光紀，另外還有房仲業者前田亮，如今平山綾拳在接受警方調查時，終於坦言當初決定率先自首的理由。

來自琦玉縣越谷市、現年25歲的平山綾拳在案發前，曾約若山耀人和姜光紀在超商見面，並將自己名義下的黑色轎車借給兩人，同時還將繩索等殺人道具交給對方，他最近向警方坦言，「從指示役（佐佐木光）接獲處理遺體的指令，於是將此委託給若山耀人、姜光紀」。

平山綾拳表示，「原本我只打算接受處理遺體的指令，但之後因為參與殺人毀屍的報酬有所增加，才決定同意接受殺人指令」；在過程中，平山綾拳收取900萬日圓（近新台幣185萬4000元）的報酬。

平山綾拳透露，「一開始並沒有找到販賣繩索的地方，最後才決定購買延長線。如果要勒頸，必須要使用繩索。」

自從寶島夫妻倆遺體被發現後的隔天（4月17日），平山綾拳前往東京都品川區五反田車站前派出所向警方自首，是犯案6人組中最先被逮捕的嫌犯。他向警方透露，因為遭到「恐怖大哥」佐佐木光威脅，才會決定自首，「如果拒絕自首，很可能會被殺掉，反正到頭來還是會被警方逮捕，不如先自首」。