即使聘有外籍看護工也可申請　桃園長照服務減輕照顧者辛苦路

▲桃園長照服務減輕照顧者辛苦路。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著超高齡社會來臨，失能人口日增，台灣傳統上女性易成為照顧者角色且忽略自己也需要被照顧，易造成身心失衡。桃園市政府衛生局提醒，長照服務除了照顧失能者外，也關心照顧者，只要1通電話撥打1966長照服務專線，即有專人為您服務，即使聘有外籍看護工也可以申請長照服務。

今年57歲的潘女士，3年前婆婆因中風導致右側乏力、移位行走困難，經過休養婆婆本來可以使用拐杖走路，但之後婆婆不慎跌倒致右大腿骨折需手術，住院期間發現需要洗腎，返家後日常生活大多需要幫忙，加上公公也年邁行動不便需照看，身兼多職的她，雖然先生可以一起分攤照顧壓力，還是讓潘女士感到負荷很大。

所幸3年前，潘女士透過電話幫婆婆申請了長照服務，每星期有居家服務員來家中協助照顧陪伴婆婆。潘女士表示「有長照服務來幫忙，大大減輕負擔」，公公也在去年申請使用居家服務，就算今年婆婆新聘僱外籍看護工，依然可以繼續利用交通接送協助接送婆婆到醫院洗腎及使用喘息服務，減輕照顧負荷。

市府衛生局14日表示，長照喘息包含居家式、社區式及機構式等3種服務類型，讓主要照顧者得以暫時歇息；此外如家中聘用外籍看護工照顧長輩，當外籍看護工休假時，於喘息服務外能再使用勞動部推動之短期替代照顧服務，1年累計最多可達52日。