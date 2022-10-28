台灣長照現況！他戳破致命傷「根本浪費資源」　PTT幫高調

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣長照問題日益嚴重，不僅制度脫節，許多家庭無力負擔，甚至因此釀成人倫悲劇。就有網友認為，政府不少政策都只是表面功夫，缺乏長遠計畫，更建議應將長照機構補助最大化，同時導入企業化經營，「補助一堆給居家照護？事實上，這群人是被浪費的人力資源。」

眼看不少長照的照顧者坦言，身心俱疲、壓力非常大，一名網友在PTT寫下長文直指，這就是對相關機構的不信任所致，「以台灣的人口結構而言，機構就是最好的處理方式，然而政府搞了那麼久的長照，都只做表面工夫，並沒做長遠的計畫。窮人居家照護就是浪費資源，政府的補助真的是飲鴆止渴。」

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他接著說，「原本的照護者要馬出去工作，要馬就去機構服務，拿薪水順便增加機構人力。政府補助配合市場機制，做出好的機構環境及一套完善措施，同時活化機構的經濟和競爭，不要整天只想要叫照服員或醫療人員做功德。」

原po列出5點，強化相關機構的優勢，「1.資源集中管理並最大化，包括人力資源。2.釋放生產力，增加社會勞動者。3.避免居家照護者因經濟外加照護產生的心理疾病，造成額外社會負擔。4.避免受照護者因環境受傷，需要更多醫療照護。5.減少醫療浪費。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他直言，台灣很多建築根本不適合行動不便的長者，「不管是都市裡的老公寓，鄉下的老透天，樓梯狹窄、浴室沒防滑、沒消防，累積起來都是社會成本。而政府要做的是，納管好機構的服務品質及環境，直接把補助最大化，然後鼓勵入住機構，同時擴大機構的商業市場，用企業化和商業化的方式經營。」

原po感嘆，經常看到居家照顧者辭掉工作，靠補助15-20年，最後精神崩潰，有的甚至爆發人倫悲劇，「這群人都是被浪費的人力資源，他們要是進入機構工作，不管是基礎勞力，還是經學習後能夠做到的基礎照護，都能以勞役抵免受照護者的費用，而且不用24小時待命，精神上也能有一些舒緩。」

最後，他總結表示，「重點就是要建立機構體系的信任度和專業度，現在值得信任的機構太貴、太少，然後長照2.0又不太補助入住機構，幾乎都是針對居家照護，這叫作浪費資源。未來老人更多，六七年級變成失智老人或漏尿老人，可能就是30年內的事情，要建立體制現在就要開始做。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

鄉民們看完心有戚戚焉，紛紛回應「推，我也在試著跟家人溝通未來送安養機構」、「與其辭職在家照顧，不如輔導進機構幫忙，那些講風涼話的，確定沒在家照顧過失智老人，真心累，我周邊太多照顧到好想死的，辭職更糟沒錢支撐」、「機構照服員領那種工資，我真的覺得他們是天使，真的在做功德」、「幫高調」、「機構的死亡氣息太重了」。

不過也有人直言，很多長者只想給家人照顧，感覺送去長照機構，有種類遺棄的感覺。對此，原po突破盲點，表示「你把機構弄得漂漂亮亮，舒舒服服，送去住好像進貴族私校，哪來的不孝？但現在一般可以負擔的機構像是等死區域，環境不舒服氣氛又糟，當然一堆人不想送。」

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